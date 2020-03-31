Что надо знать о карманных фильтрах

Практически все бизнес – центры, гостиничные комплексы или учреждения оснащены приточно - вытяжным оборудованием снабженным специальными фильтрами. Они предназначены для очистки от запыления наружного или рециркулярного воздуха. Специалисты разделяют степень очистки ими на: грубую, среднюю и тонкую.

Владельцам заведений, в которых постоянно пребывает приличное количество людей приходится периодически делать замену элементов, очищающих воздух. В основном это карманные фильтры ФВК тонкой очистки воздушной среды, удовлетворяющие жестким требованиям к состоянию атмосферы в помещении. Их примером может быть версия ФВК F8, представляющая собой прямоугольную конструкцию из оцинкованного профиля имеющую несколько карманов из фильтрующего материала meltblown обладающего очень большой пыле ёмкостью.

Тех, кто ведет промышленную деятельность, зачастую интересуют карманные фильтры грубой очистки, типа G3, располагающие большей площадью очищающего материала polyester из химволокна. Уникальная конструкция такого устройства обеспечивает герметичное крепление карманов к рамке, что положительно влияет на весь процесс улавливания загрязняющих частичек.

Поскольку карманные фильтры систем вентиляции – это элементы одноразового использования, подлежащие беспроблемной утилизации, то большинство учреждений или компаний, которых особенно много в Москве, имею налаженные контакты с фирмой «Люксфильтр+». В ее предложениях большое разнообразие не только карманных, но и панельных, угольных, а также кассетных фильтров. Их полной каталог и подробное описание демонстрирует виртуальное представительство www.luxfilter.ru.

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