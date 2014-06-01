Какие виды автомобильных обвесов существуют?

Автомобильный обвес является одним из основных элементов при выполнении наружного тюнинга. А все потому, что позволяет выделять машину среди остального транспорта, делая ее более индивидуальной, элегантной и спортивной. При этом обвесы выполняют не только декоративную, но и практичную функцию. Все дело в том, что установка данного приспособления позволяет улучшать скоростные показатели машины, за счет снижения аэродинамического сопротивления.

Разновидность обвесов для автомобилей

Если говорить об обвесах, это определенные накладки на кузовную часть, способные понижать коэффициент лобового сопротивления и повышать обтекаемость транспортного средства. Все дело в том, что от этого показателя зависит динамика разгона, скоростные показатели и расход топливной жидкости. Для примера рассмотрим машину, выпущенную в 80-х годах прошлого столетия. Чаще всего она разгоняется до 100км\час. В этот момент в области лобового остекления образуются шумы. В современном мире различают несколько видов обвесов.

Детали для передних бамперов используются для улучшения прижимной силы передней части авто. Задние конструкции не допускают появления воздушных завихрений.

Обвесы для порогов также используются для предотвращения завихрений воздуха, и вместе с этим исключают вероятность проявления коррозийных процессов.

Спойлеры способствуют улучшению прижимной силы задней части кузова.

Как бы там не было, все без исключения автомобильные обвесы способны справляться с возложенными функциями лишь при передвижении машины со скоростью не менее 120км\час. Поэтому если вы предпочитаете более спокойную езду, тогда обвесы смогут улучшать внешние данные автомобиля и охлаждать тормозную систему.

Производство автомобильных обвесов осуществляется посредством использования особых материалов. В частности, это касается металла, полиуретана, абс пластика, карбона и стекловолокна. Самыми бюджетными считаются изделия из стекловолокна. Средним вариантом являются пластиковые конструкции. А вот самые дорогостоящие обвесы выполняются из металла.

Выбирая обвес для авто, необходимо уделить особое внимание производителю. На самом деле сегодня изготовлением дополнительных деталей для машин занимается масса компаний. Поэтому вам необходимо выбрать лучшую из лучших.

Приобретая обвес от ведущего мирового производителя, вы можете быть уверены, что он разрабатывался с учетом установленных требований и норм. Да и к тому же купленная деталь идеально разместится в установленном месте, не требуя при этом никаких дополнительных усилий.

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