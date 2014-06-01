Заказываем утепление стен

Наверное, нет ничего хуже, чем сидеть в холодной квартире и платить сумасшедшие деньги за отопление. Такую ситуацию сегодня можно наблюдать повсюду. Большинство домов, входящих в жилой фонд, давно нуждаются в капитальном ремонте. Особенно это касается домов панельных. Через стыки между плитами проникает холодный воздух извне и через них же утекает теплый. В таких случаях единственно верное решение - утепление стен, выполненное по одной из современных технологий.

Для подобных работ в качестве утеплителя чаще всего используется пенополистирол. Материал достаточно легкий, потому работать с ним не сложно. К тому же процесс не растягивается во времени. После утепления стен таким методом тепло удерживается внутри квартиры, что заметно повышает качество жизни хозяев. На сегодняшний день это наиболее распространенный метод утепления многоквартирных домов, позволяющий полностью решить проблему утечки тепла.

Заказать подобные услуги в Туле можно в компании «Альп Тула», сайт alptula.ru. Здесь уже много лет занимаются профессиональным утеплением жилых и промышленных построек, потому прекрасно разбираются в особенностях процесса. Компания располагает опытными специалистами, в том числе имеющими допуск к высотным работам. На их счету уже множество утепленных объектов и немало благодарных клиентов.

Обращаться по поводу утепления необходимо заранее, чтобы мастера смогли закончить работы до начала отопительного сезона. Также стоит учитывать, что наиболее эффективным будет утепление, выполненное сразу по всему стояку многоквартирного дома. В этом случае межэтажные стыки между плитами пенополистирола тщательно герметизируются, что предохраняет их от проникновения влаги, а значит от возможного разрушения.

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