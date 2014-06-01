Заказываем ремонт кровли

Живете на последнем этаже и во время дождя все чаще замечаете подтеки на потолке? Это говорит о том, что пришло время ремонтировать крышу. Эксплуатационный ресурс кровельных материалов на основе рубероида краткосрочный, а потому большинство плоских крыш приходится чинить раз в 5-7 лет. Между тем, можно пройти по этой ссылке http://tn-roof.ru и заказать такой ремонт крыши, который не придется обновлять десятки лет.

Полимерные кровельные покрытия

Как уже было сказано, традиционные битумные покрытия недолговечны, так как при частых температурных перепадах и под действием атмосферных осадков, гниют, рассыхаются, растрескиваются и утрачивают первоначальную герметичность. На смену традиционному рубероиду приходят принципиально новые полимерные покрытия. Такие материалы при нанесении на кровельную конструкцию образуют полностью герметичную поверхность, устойчивую к возможным протечкам.

Кровельная компания «Мастерпласт» принимает заказы на проектирование, строительство и последующее обслуживание мембранных кровель. Не ждите весенних дождей, сделайте качественный ремонт крыши уже сегодня!

Эксплуатируемые кровельные системы

Каждый знает, что выходить на обычную плоскую крышу без особой надобности не рекомендуется так как покрытие портиться. Но только подумайте, сколько полезного пространства тратится впустую, ведь сколько всего полезного можно было бы разместить на крыше!

Эффективное решение в этой ситуации – эксплуатируемая кровля. Гидроизоляция в этом случае наносится непосредственно на перекрытие. Поверх уже герметичной конструкции устраивается кровельное покрытие способное без особого ущерба выдержать существенные нагрузки. В итоге на эксплуатируемых кровлях можно разбить небольшой сад или обустроить комфортную зону отдыха.

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