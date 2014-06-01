Делаем МРТ коленного сустава

Магнитно-резонансную томографию можно смело отнести к наиболее эффективным методам диагностики заболеваний коленного сустава. Ее особенность, как понятно из названия, состоит в использовании магнитного излучения при исследовании человеческой ткани. Отличная альтернатива диагностики при помощи рентгена, способного провоцировать негативные последствия.

Благодаря магнитно-резонансной томографии врачам удается получить объемное изображение коленного сустава, точно определить участок и степень его повреждения. На четкой «картинке» специалист увидит даже те переломы, что не обнаружил рентген. Отображаемые ткани различаются по интенсивности сигнала, что влияет на контрастность изображения.

Показания к использованию данного метода диагностики

МРТ коленного сустава назначают в случаях, когда возникают подозрения на различные заболевания, повреждения ног, онкологических заболеваний, вероятности артрита, остеохондроза, бурсита, костной инфекции, при постоянных болях в ногах. Зачастую к данному методу обращаются, когда у больного имеются признаки разрыва тканей, защемления нервных окончаний, переломов и т.д. Сколько стоит процедура? Это зависит от особенностей ценовой политики каждого медицинского учреждения. Например, в калуге мрт вполне доступно по стоимости.

Стоит обязательно добавить, что именно магнитно-резонансная томография представляет собой единственный метод исследования при ряде опасных заболеваний, в числе которых спаечная болезнь, злокачественные опухоли на ранних стадиях, миодистрофия Гланцмана.

Противопоказания к процедуре

Несмотря на всю эффективность МРТ, у данного метода диагностики заболеваний коленного сустава есть и противопоказания. Так, процедура не может быть проведена, если в теле пациента имеются металлические детали и медицинские устройства. МРТ лучше не использовать и тем, кто страдает почечной недостаточностью. Процедура противопоказана страдающим клаустрофобией, а также пациентам, которые не могут долго сохранять неподвижное положение своего тела.

МРТ коленного сустава: это больно?

Добавим, что вся процедура занимается всего 10-40 минут. Этот метод обследования абсолютно безболезнен. Максимум, что может чувствовать пациент – ощущение покалывания в челюсти и ощущение теплоты в зоне воздействия лучей аппарата. Крайне редко возникают головная боль, головокружение, тошнота.

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