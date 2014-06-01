Желаете приобрести дедик?

Возможно, ранее вам не доводилось слышать о таком термине. Купить дедик сегодня довольно просто, вот только порой даже потенциальные покупатели не понимают, на что они вот-вот потратят свои деньги! Поэтому стоит ликвидировать подобный пробел в ваших знаниях.

Именно так на жаргоне называют выделенный сервер, который используется с определенной целью. Поверьте, что таковых может быть довольно много. Нередко используется название dedik или же dedicated server. Мы имеем дело с сервером, который арендуется либо покупается под конкретную нужду.

Физлица или же конкретные фирмы арендуют дедик, чтобы хранить там данные. Возможна установка, а также совместное использование различных приложений (учетные программы 1С, например). Порой dedik заказывается для эксплуатации игрового сервера. Да и о хостинге web-ресурсов забывать не будем. Как видите, сфера использования серверов обширна.

Чем можно объяснить практически повсеместное использование? Речь идет о производительных, очень мощных машинах, которые подключаются к «глобальной паутине» (скорость довольно высокая). Работа возможна долгое время без перегрузок, без отключений. Вот почему удается решить огромное количество задач. Нередко организуются почтовые рассылки, можно играть в online games или же выполнять ресурсоемкие вычисления.

На различных сайтах вы найдете огромное количество дедиков разных типов. Их основой становится Windows 7 или Vista, Server 2008/2003.

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