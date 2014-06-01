Парогенератор является обязательным оборудованием сауны

Сотни лет уже в разных концах света люди, которые любят получить акции и особое удовольствие от банного пара, будь это турецкий хамам, русская, римская, греческая баня или финская сауна. Но для того, чтобы баня работала правильно нужно установить соответствующее оборудование, предлагаемое здесь https://парогенератор-пээ.рф/mobilnye-parogeneratory. На сайте предложены несколько моделей агрегатов.

Для настоящих ценителей мягкий густой пар это своеобразная традиция и даже культ. Обычный процесс прогревания воздуха позволяет создавать уровень влажности, приносящий огромное удовольствие и бодрое настроение. Главным элементом парилки, безусловно, является парогенератор, так как без такого агрегата сушка и прогрев воздуха невозможен. Виды парогенераторов отличаются по назначению, так как бани предполагают воздух, насыщенный паром, тогда как в саунах используется сухой воздух. Подробное описание тут.

Турецкая баня отличается от финской сауны или другого типа парной тем, что в ней устанавливается вид парогенератора, удерживающего температуру 35-50°С при влажности до 100%. В классическом хамаме пар добывается при помощи котлов с кипящей водой, а в более современном виде эту функцию выполняет парогенератор. Второй вариант более эффективен, однако требует отдельного технического помещение и сложного подключения сантехники. Другой вариант это парогенератор, служащий дополнительным устройством для электропечи, тем самым расширяющий возможности финской сауны, или же трансформируя парилку в русскую баню.

Современные парогенераторы для бани смягчают влажным паром сухой воздух, и это кардинально меняет получаемые посетителями ощущение. Многое зависит от способов установки такого оборудования. В некоторых вариантах парогенератор размещается в отдельном помещении и пар поступает по специальным трубам при помощи отдельного пульта, управляющего уровнями температуры, влажности, освещения и вентиляции. Эти агрегаты производятся и в компактном виде, что дает возможность использовать небольшие помещения под парную. Процесс работы парогенератора достаточно прост: встроенная емкость наполняется водой и далее прогревается специальными тэнами. За уровнем воды следит автоматический электромагнитный клапан. В этот агрегат можно добавлять ароматические жидкости и эфирные масла.

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