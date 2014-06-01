Выбираем напольное покрытие

Как вам кажется, какое напольное покрытие для гостиной лучшее? Разумеется, то, которое отличают следующие качества:

Экологичность;

Устойчивость к истиранию;

Устойчивость к влаге;

Превосходный внешний вид;

Привлекательная цена в сравнении с другими материалами.

Как думаете, какое покрытие соответствует всем перечисленным качествам? Разумеется, это инженерная доска купить которую может любой желающий. Дело в том, что это покрытие изготавливается из экологически чистой древесины, что само по себе является достоинством. Фактура натуральной древесины гарантированно впишется в любой интерьер, как в классический, так и в современный.

Благодаря специальной пропитке поверхности, инженерная доска практически не боится влаги и демонстрирует большую устойчивость к истиранию в сравнении с ламинатом и линолеумом.

Инженерная доска проста в монтаже и, при необходимости, человек с «золотыми» руками может сэкономить на вызове профессионалов и все сделать самостоятельно. Опять же, такое покрытие простое в уходе. Его можно мыть влажной тряпкой можно пылесосить.

И конечно же, несколько слов о цене. Как и всякое напольное покрытие, сделанное из дерева, инженерная доска не может стоить дешево. Но, в сочетании с ранее перечисленными преимуществами, эта цена кажется вполне обоснованной.

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