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      • Выбираем напольное покрытие

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 11:44
      (голосов: 0)

      Как вам кажется, какое напольное покрытие для гостиной лучшее? Разумеется, то, которое отличают следующие качества:

      • Экологичность;
      • Устойчивость к истиранию;
      • Устойчивость к влаге;
      • Превосходный внешний вид;
      • Привлекательная цена в сравнении с другими материалами.

      Как думаете, какое покрытие соответствует всем перечисленным качествам? Разумеется, это инженерная доска купить которую может любой желающий. Дело в том, что это покрытие изготавливается из экологически чистой древесины, что само по себе является достоинством. Фактура натуральной древесины гарантированно впишется в любой интерьер, как в классический, так и в современный.

      Благодаря специальной пропитке поверхности, инженерная доска практически не боится влаги и демонстрирует большую устойчивость к истиранию в сравнении с ламинатом и линолеумом.

      Инженерная доска проста в монтаже и, при необходимости, человек с «золотыми» руками может сэкономить на вызове профессионалов и все сделать самостоятельно. Опять же, такое покрытие простое в уходе. Его можно мыть влажной тряпкой можно пылесосить.

      И конечно же, несколько слов о цене. Как и всякое напольное покрытие, сделанное из дерева, инженерная доска не может стоить дешево. Но, в сочетании с ранее перечисленными преимуществами, эта цена кажется вполне обоснованной.



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