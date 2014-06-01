Получаем деньги быстро и без проблем

Известно немало душещипательных историй о том, как соотечественники берут деньги в кредит, а потом не могут с долгами рассчитаться. Почему так происходит? Прежде всего потому, что брать деньги в долг срочно нужно грамотно и осмотрительно, и тогда велика вероятность того, что можно будет своевременно рассчитаться и не влезать в очередные долги.

Взять кредит грамотно

Предлагаем простые рекомендации по получению денег в долг:

Трезво сопоставляем необходимую сумму, процентную ставку и сроки возврата. Не пытайтесь брать деньги сразу – сравните не менее 10 вариантов и выберите то, что лучше. Вы потратите лишний час, но в итоге упростите себе жизнь впоследствии.

Оставьте залог. Кредит, взятый без залога, наверняка предполагает высокую процентную ставку, даже если денег нужно немного. Совсем другие условия будут озвучены, если вы решите взять деньги под залог птс. В итоге, вы вернете взятые деньги и получите назад документы на свою машину.

Воспользуйтесь услугами ломбарда. Если есть что-либо ценное это можно реализовать в ломбарде с возможностью последующего выкупа. По сути, ломбард — это то же кредитование, но в случае невозврата денег вы просто лишитесь своего имущества, но к вам никто не будет иметь претензий. Простой пример автоломбард, куда можно сдать машину и сразу получить деньги на руки. Преимущество такого решения — это не только безопасность и выгодные условия получения денег, но и сжатые сроки проведения сделки.

Взять кредит просто и удобно

О безопасности получения денег в долг мы уже рассказали, осталось узнать, как эти деньги получить просто и выгодно. Самый комфортный вариант — это поиск кредитной организации по интернету. Во-первых, никуда не нужно ходить, так как заявку можно подать из дому или с рабочего места. Во-вторых, можно сравнить условия кредитования сразу в нескольких организациях, не посещая их офисы лично.

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