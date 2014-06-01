Купить аппарат прессотерапии

Популярность лимфодренажного массажа все увеличивается, поскольку с его помощью удаляется межклеточная жидкость и токсины, которые должна выводить из организма лимфатическая система. Это стимулирует восстановление тока лимфы, что влечет за собой исчезновение отеков, воспалений, убираются жировые клетки и нормализуется обмен веществ.

Аппараты прессотерапии в Интернет-магазине Интершоп созданы специально для того, чтобы оздоровить организм максимально удобно для человека, поскольку они выполняют процедуру в щадящем режиме, путем применения сжатого воздуха с разницей давления. Такое приспособление экономит и время, и средства его владельца, поскольку не надо отправляться в салон, да и стоимость одной процедуры получится дешевле.

Преимущества аппаратного лимфодренажного массажа можно узнать на сайте https://lymphanorm.ru/. Для того, чтобы выбрать подходящую модель аппарата прессотерапии, следует воспользоваться рекомендациями интернет-магазина "Интершоп", получить подробную консультацию специалистов и опробовать устройство в деле, посетив шоу-рум магазина. В его каталоге представлены различные лимфодренажные аппараты из Южно Кореи: LymphaNorm в нескольких модификациях, Unix Air https://unix-med.ru/, а также продукцию японских и израильских производителей.

Выбрать подходящий аппарат LymphaNorm

Подобрать подходящий аппарат поможет знание их характеристик, поскольку продукция бренда LymphaNorm отличается в своих модификациях. Lympanorm Smart подходит тем, кто только собирается начинать процедуры, к тому же стоит он недорого и вполне подойдет для домашнего использования. Его режим работы варьируется от ручного до ступенчатого. Lympanorm Relax способствует улучшению работы сердечно-сосудистой системы и работает в двух режимах: базовом последовательном и лимфодренажном.

Аппарат Lympanorm Prior имеет три рабочих варианта: последовательный массаж, попеременный и пульсирующий, плюсом к ним добавлен автоматический. У него довольно широкий спектр показаний к применению. Lympanorm Control считается наиболее продвинутым аппаратом в данной линейке, поскольку его можно использовать не только дома, но и в салоне. Он позволяет получить максимальный эффект воздействия от расслабления и исчезновения отеков до победы над целлюлитом и лишним весом.

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.