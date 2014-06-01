Покупаем запчасти недорого

Автомобиль давно перестал быть роскошью, став средством передвижения, но, несмотря на это, запчасти и комплектующие по-прежнему недешевы. В итоге каждая поломка заставляет рядового автолюбителя призадуматься о том, где необходимую деталь купить недорого.
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Многие автолюбители задаются вопросом – насколько безопасно покупать и эксплуатировать детали бывшие в употреблении? Опасения понятны, так как каждый адекватный водитель беспокоиться о своей безопасности и о безопасности других участников дорожного движения. Между тем, опасаться нечего, так как все детали и комплектующие, которые попадают на авторазбор, проходят предпродажную экспертизу, посредством которой можно выявить скрытые дефекты и повреждения. В итоге автомобилисты покупают те детали, которые по качеству мало чем отличаются от новых запчастей.
Среди преимуществ покупки с авторазборки отметим следующее: