Какой ирригатор выбрать

Гигиена полости рта – важная составляющая здоровья человека. Гигиенические процедуры являются профилактикой самых разных заболеваний зубов, десен, причем как инфекционного, так и воспалительного характера. Привычная с детства зубная щетка и паста – этих инструментов не всегда хватает для получения желаемого эффекта.

Стационарные ирригаторы – один из лучших вариантов для быстрого, безопасного и качественного удаления налета, пищевых остатков с зубов.





Преимущественные особенности

Ирригаторы сравнительно недавно вошли в обиход, но уже достаточно прочно заняли ведущие позиции, вытесняя более традиционные способы чистки зубов. Это обусловлено целым рядом достоинств такого устройства. К основным преимуществам можно отнести таковые:

струей воды легко вымываются пищевые остатки даже из самых труднодоступных для щетки мест, включая десенные карманы;

одной функциональных особенностей является массирование десен, что способствует их укреплению, улучшению кровообращения, профилактирует стоматологические заболевания;

возможность подбирать режим в каждом индивидуальном случае, позволяет эффективно использовать ирригатор даже для людей с высокой чувствительностью;

гарантируется безопасность процедуры, поскольку ирригатор не травмирует мягкие ткани ротовой полости.

Критерии выбора

Среди стационарных моделей ирригаторов есть разные виды. Поэтому выбор подходящей модели несколько усложнен. Облегчить его помогут некоторые советы специалистов.

Итак, прежде всего следует обратить внимание на емкость для воды. Чем больше семья, соответственно, лучшим вариантом будет большая емкость. Второй критерий выбора – количество насадок. Идеальный вариант для семейного пользования – не меньше четырех.

Третий параметр – энергопотребление и мощность. Последний – функциональный набор, дополнительные опции.

Где приобрести?

В Интернет-магазине «Revyline» представлен широкий ассортимент моделей стационарных ирригаторов. Сделать заказ можно по телефону или же воспользовавшись методом виртуальной корзинки для покупок. Доставка по Минску и области осуществляется в день оформления заявки.

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