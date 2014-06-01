Запчасти для иномарок от ТЕХКОМ

Компания «ТЕХКОМ» ведет успешную экономическую деятельность на рынке автомобильных запчастей без малого два десятилетия. Сегодня эта самая крупная торговая сеть столичного региона насчитывает свыше 20-ти магазинов, а также имеет собственную торговую площадку в интернете https://texkom.ru/store-list/. Объединенный каталог содержит порядка 65.000 товарных позиций.

В нем представлены запчасти для иномарок всех известных производителей, моделей и годов выпуска. Есть оригинальные, неоригинальные и контрактные детали, а также прицепы, фаркопы, автомобильная химия, косметика, инструмент и многое другое. Своеобразный земной рай для владельцев транспортных средств, привлекательность которого существенно усиливают неожиданно приятные цены.

Кликайте по ссылке. Хотя поисковый интерфейс торговой площадки сделан простым и понятным на интуитивно уровне, всегда можно воспользоваться квалифицированной помощью продавцов-консультантов. Акции. Скидки. Обмен/возврат. Доставка. Удобные формы оплаты.

О ценообразовании

Если взять в качестве примера одну из позиций каталога, например, вентилятор системы охлаждения для Хонды, то предложение охватит модельный ряд, начиная с 1966 года. Ошибочно думать, что изделие для машины полувековой давности будет стоить намного дешевле, чем его современный аналог. Ценообразование идет, как раз в обратном направлении.

Объяснение простое. Негласные правила требуют производить запчасти для вторичного рынка потребления еще 10 лет после снятия модели с конвейера. Их действительно выпускают, но мелкими партиями под конкретные заявки или потребности. Чем меньше заказанный объем, тем выше себестоимость каждого конкретного изделия.

Этот факт особенно чувствителен для владельцев дизельных грузовиков, которые часто сталкиваются с необходимостью замены турбин. Абсолютно новая может стоить неподъемных денег, ремонтировать не хочется, а брать восстановленную себе дороже. В этой ситуации контрактные детали выглядят, как манна небесная, ниспосланная свыше, хотя. подводных камней хватает и в этом решении.

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