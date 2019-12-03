Дорогой, как тратить будем: как распорядиться маткапиталом

С 2007 года государство поддерживает семьи, в которых двое и более детей. Выделяемая сумма оказалась важной частью семейного бюджета. О том, как с пользой распорядиться материнским капиталом, – в материале данной статьи.

Кому дают

Семейный сертификат выдают родителям, у которых рожден или усыновлен второй и последующие дети. Средства выдаются маме, но иногда и папе. Популярным способом использования дотации стали квартиры на материнский капитал, чтобы увеличить жилплощадь для семьи с детьми.

Куда вложить деньги?

Стоит понимать, что деньги не обналичивают. Родитель получит сертификат, который дает право использовать «материнскую» выплату:

на улучшение жилищных условий;

образование детей;

накопительную пенсию матери.

Перечень возможностей для реализации выплат увеличивается. С 2019 года разрешается построить жилой дом на даче. Семьи с детьми-инвалидами могут рассчитывать на компенсацию за оплату товаров или услуг, которые предназначены для реабилитации ребенка. А еще можно оплатить услуги дошкольного учреждения и детские кружки.

Часть из дотации можно использовать для ежемесячных выплат, если доход семьи не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума. Эта статья расходов стала возможна недавно и касается родителей, к которым аист прилетел после 2018 года.

Как купить квартиру на семейный капитал

Молодые семьи волнует возможность приобретения собственного жилья на средства социальной программы.

Застройщики, группа компаний КВС, например, готовы принять денежные средства семейного сертификата как первоначальный взнос.

В случае оформления ипотеки до рождения второго ребенка, погасить кредит можно из детских денег сразу после рождения малыша. При этом ожидать достижения трехлетнего возраста ребенка не обязательно.

Если дотация используется как первоначальный взнос, то так же как и при погашении ипотечного кредита ожидать, когда малышу исполнится 3 года, не надо.

Покупка жилья в рассрочку на этапе строительства разрешает семьям вложить средства только после достижения ребенком 3-х лет.

Приобретение готовой недвижимости за наличный расчет с участием средств государственной поддержки также возможна после 3-х лет с момента рождения ребенка.

Получить информацию об условиях использования дотации при покупке жилья можно у застройщика по телефону 8 800 222 0965, например.

Семейного благополучия. Удачи!

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