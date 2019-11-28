Как выбрать утюг для дома

Любой бытовой прибор домашнего назначения рано или поздно подлежит замене. У покупателей часто возникает вопрос как выбрать утюг https://www.technodom.kg/catalog/utyugi, на что обращать внимание. Прибор для глажки необходимый инструмент, его используют в каждом доме. Чтобы прибор отвечал требованиям его следует выбирать правильно.

Важные критерии выбора

Посетив магазин бытовой техники потенциальный покупатель сможет оказаться в сложном положении. Ассортимент очень большой, практически у всех изделий одинаковые параметры. Однако на деле это не так. Современный бытовой прибор выполняет не только основную функцию погладить белье, но и быстрее высушивает белье за счет пара. В магазинах представлены следующие виды:

классические гладильные системы - в них отсутствует водоразбрызгивающий механизм и парогенератор, из-за этого спрос на системы небольшой;

системы парового типа - позволяют отгладить даже самое пересушенное белье. Одежду располагают в вертикальном виде и отглаживают за счет пара;

утюги с парогенератором и разбрызгивающим механизмом - это наиболее востребованные приборы. Легкие удобные системы позволяют быстро справиться с любым объемом и хорошо отгладить белье.

Все представленные в магазинах модели утюгов имеют разные технические характеристики. Можно также видеть, что форма, размер, вес приборов отличается. Кроме этого системы имеют разную гладильную поверхность. Эти показатели влияют на выбор. Сложно сказать какой утюг лучше. Кто-то желает приобрести простую модель, а кто-то хочет иметь агрегат со встроенными дополнительными функциями.

Присматриваемся к подошве

Гладильные приборы имеют разную подошву, соответственно разную цену. Выделяют следующие виды:

алюминиевого вида - платформа быстро нагревается и остывает, наиболее простой тип;

основа из нержавейки - также относится в бюджетным. Подошва долго нагревается и долго остывает. Отличается устойчивостью к царапинам;

покрытия из керамики - хорошо скользит по одежде, не царапается;

аппараты с тефлоновым покрытием - не прожигают вещи, упрощают процесс глажки;

подошвы титановые - довольно прочные, обеспечивают легко скольжение в процессе работы.

Опираясь на подошву гладильного прибора можно подобрать устройство, которое полностью будет отвечать вашим предпочтениям - гладить белье без проблем и прижиганий. Посетив интернет-магазин "technodom", вы сможете подобрать нужный агрегат.

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