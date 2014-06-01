Знаменитые достопримечательности: озеро Байкал

Водоём расположен в южной части Восточной Сибири, на пограничье Иркутска и Республики Бурятия. Он признан одним из самых древних водных резервов на планете. Однако самое интересное – это тот факт, что озеро является самым глубоким на планете, а также хранит в себе огромные запасы пресной, пригодный для питья воды. Именно оно даёт планете около 20% от общих мировых запасов.

Помимо этого, озеро и его окрестности изобилуют неповторимым разнообразием животных и растительности. Это придаёт местности большую уникальность, которая до сих пор продолжает привлекать туда научных деятелей и огромное количество путешественников, которые любят приключения. Помимо этого, приключения действительно можно найти.

Интересно, что очертания озера напоминают собой полумесяц, который очень быстро запоминается. Многие люди безо всякого труда могут отыскать его на любой карте, если видели хотя бы единожды. Водоём простирается из юго-западной части в северо-восточную, имея протяжённость в 640 километров. Байкал лежит межгорных массивов, а воды поднимаются над уровнем моря на четыре с половиной сотни метров, что даёт ему статус горного озера.

Природные особенности водоёма:

• Береговая линия.

Ее длина равна паре тысяч километров, и на данной территории имеется около трёх десятков островов. Самый масштабный из них – это Ольхон. Водоём занимает своего рода котлован, со всех сторон окружённый горными массивами и сопками. Такие сведения дают почву для предположений о том, что на протяжении всей длины, береговая линия имеет одинаковые границы. Однако побережье в западной части имеет обрывистый и скалистый берег, в отличие от полого рельефа восточной части.

•Воды.

В данном водоёме хранятся по-настоящему удивительные запасы пресной воды, которые равны чуть менее, чем 25 тысячам литров. Этот показатель является чудом, поскольку уступает озеро лишь Каспийскому морю. Однако в море воды солёные, поэтому именно Байкал является самым большим резервом воды среди пресных водоёмов. Помимо этого, вода кристально чистая и прозрачная, чему способствует малое количество минералов, которые растворены в ней. Даже на большой глубине можно без труда увидеть камни или морскую фауну. Кроме прочего, в воде содержится огромное количество кислорода.

Информация для туристов

Учёные до сих пор спорят о происхождении огромного водоёма. Его возраст крайне велик – около 35 миллионов лет. Это по-настоящему впечатляет, если учитывать, что большинство озёр существуют не более 15 тысяч лет, в особенности те, что произошли от таяния ледников. Когда время истекает, они превращаются в болото, однако Байкал этой участи успешно избегает и, по мнению деятелей науки, будет избегать и дальше. Тот факт, что озеро не поддаётся старению, говорит о том, что оно является океаном, который находится на первом этапе своего зарождения, разрастаясь с каждым годом на несколько сантиметров в ширину.

На территории водоёма широко распространён экологический туризм, который зародился здесь ещё в конце ушедшего столетия. Однако с транспортным передвижением там всё не слишком легко. Кроме того, имеются проблемы выбросов вредных веществ в окружающую среду, которые производит Целлюлозно-Бумажный комбинат, расположенный на Байкале. Но все эти недостатки легко компенсируют туристические экскурсии и прочие развлекательные мероприятия.

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.