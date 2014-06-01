Столешницы для встроенной кухонной мебели

В кухонных столешницах должны гармонично сочетаться функциональность и эстетичность. И здесь очень важен материал, из которого столешницы изготавливаются. У наших бабушек столешницы были деревянными. Их сменили пластиковые аналоги. Но время показало, что, ни те, ни другие недолговечны. А здесь можно подобрать и саму кухню.

Дизайнеры занялись поисками материала, который не будет бояться влаги, высокой температуры, покрываться слоем жира и при этом будет легко мыться. Самым экономичным вариантом, пожалуй, можно считать столешницы из, прошедшего ламинирование, МДФ и ДСП. Такая поверхность не боится влаги и большой температуры, но неустойчива к механическому воздействию и на её поверхности непременно будут образовываться царапины, в которых будут накапливаться жиры.

Дальше нужно отметить столешницы, изготовленные из нержавеющей стали. Это лучший вариант для ценителей комфорта. Поверхность такой столешницы весьма устойчива во всех отношениях, но при неаккуратном пользовании, на ней могут образовываться царапины, которые не нанесут существенного вреда. Таким столешницам требуется постоянный уход и полировка мягкой тканью. Современные дизайнеры предлагают столешницы из натурального или искусственного камня.

Первый вариант дает возможность создания роскошных интерьеров на вашей кухне, но по практичности значительно уступают искусственному сородичу. Натуральные камни имеют пористую структуру, а значит, будут легко накапливать жир, впитывать влагу, что приведет к потере очарования природного материала. Столешницы из стекла являются настоящим шедевром в интерьере кухни. Современное стекло прочное, износостойкое, не боящееся механических воздействий. Какой бы вариант столешниц вы не выбрали, постарайтесь, чтобы они были без острых углов и имели специальные лекальные вырезы.

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