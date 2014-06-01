Subaru B9 Tribeca – причины провала

Точного анализа неудачи Subaru B9 Tribeca не приводит никто из экспертов и комментаторов. Многие говорят о «слишком смелой» для внешности внедорожника. Об этом в первую очередь подумали и менеджеры «Субару», которые затеяли коренной рестайлинг, изменивший внешность автомобиля на более стандартную и предлагали также запчасти для то subaru. Но второе поколение продавалось так же слабо. Неудачным считается непонятное название модели (по сленговому названию улицы Нью-Йорка), линейка двигателей, грешат на слишком большой расход топлива, легковую платформу (от «Субару Легаси») кроссовера. При этом новинка не оправдала очень высоких ожиданий – от нее ждали скорости «Импрезы», проходимости «Форестера», экономичности «Легаси».

Первое поколение «Трибеки» на вторичном рынке СНГ

Сразу после выпуска, на волне ожиданий, «Трибека» в СНГ покупалась хорошо, что отражено в сегодняшних предложениях первого поколения. В самом деле, кроссовер очень неплохой, хорошо укомплектованный. Обычное предложение рынка подразумевает высшую комплектацию - двухзонный климат-контроль, кожаный салон, люк, мультируль, ксеноновый головной свет, СD-чейнджер, все подогревы, парктроники спереди и сзади, электрорегулировки.

Преимущества и недостатки первого поколения Subaru Tribeca

Владельцы «Трибеки» не разделяют мнения о спорности дизайна кроссовера – все считают его оригинальным и красивым. Хорошее мнение – о комфорте, эргономичности салона, водительского места. Сиденья удобны для повседневной езды, длительных поездок. В отличие от многих японских, корейских кроссоверов - «Трибека» удобна и для крупных людей, не вызывают претензий посадка водителя, размещение, высадка пассажиров.

В управлении машина предсказуема и легка. Подвеску Subaru B9 Tribeca водители характеризуют как сбалансированную, в меру жесткую для управляемости на высокой скорости. О мощности двигателя говорят, что наши дороги, электронные ассистенты - не дают опробовать ее по полной программе.

К недостаткам модели относят слабую шумоизоляцию. Существуют проблемы с тормозами – перегрев ступиц при резком торможении. На плохих (снежных, подмерзших) покрытиях на скорости появляется неприятное раскачивание кузова. Неудобны функции управления магнитолой на руле. Сама магнитола – невысокого качества, без возможности ее поменять.

Самый большой недостаток Subaru B9 Tribeca – слишком большой расход топлива, что отмечено не только нашими водителями. К другим недостаткам относят плохой передний обзор, работу системы стабилизации (автоматическое включение на скорости 40 км/час, невозможность отключения), отсутствие рамной конструкции, малый клиренс, задумчивую коробку – «автомат». Недостатком владельцы считают и высокую стоимость запасных частей, хотя фирменный сервис называют неплохим.

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