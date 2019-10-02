Довольно часто в старинных домах на потолках имелись мощные балки, которые несли на себе часть нагрузки от межэтажных перекрытий. Со временем их заменили более тонкие металлические балки, которые можно скрыть. Сегодня аренда коттеджей новосибирск сегодня очень актуальна, обращайтесь на arenda0.ru.

Но, как говорится, «новое – это давно забытое старое». В настоящее время в декорировании потолков используются фальш-балки. Фальш-балки представляют собой систему декоративных конструкций, которые используются для декорирования потолка. Также фальш-балка может нести и определенное функциональное назначение. Можно под ней скрыть различные провода, кабель и другие инженерные системы. Также ей можно и задекорировать несущие балки. Например, покупая готовые коттеджи в Московской области, можно изначально спроектировать декорирование фальш-балками, которые позволят скрыть все лишние элементы потолка. Фальш-балка может изготавливаться из различных материалов. Наиболее часто применяются МДФ с алюминиевыми профилями. Также они могут быть выполнены из дерева, пластика.

Поверхности балки можно придать различный цвет, текстуру, выполнить ее под имитацию натурального камня, дерева, металла и т. д. Стоит также учесть, что фальш-балка может быть различной формы, не только П-образной. Монтаж фальш-балки является достаточно простым, можно обойтись и собственными силами. Сначала на потолке закрепляется профиль, а затем на него устанавливают саму фальш-балку. Благодаря широкому разнообразию можно выбрать оптимальный вариант оформления фальш-балки, идеально подходящей под интерьер помещения. Особенно будет смотреться фальш-балка под дерево в помещении, оформленном под старину.

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.