Как стать гражданином Антигуа и Барбуда?

На сегодняшний день многие люди стремятся получить гражданство стран, которые предлагают определенные преимущества. В основном речь идет о небольших государствах и так называемом инвестиционном гражданстве. Оно подразумевает, что человек автоматически становится гражданином после вложения определенной суммы в экономику. Антигуа и Барбуда предлагает довольно выгодные условия для инвесторов.

Какие преимущества есть у граждан АиБ?

Если интересует получение гражданства Антигуа а Барбуда, то по ссылке можно подробно ознакомиться с данной процедурой. Сумма вложения будет зависеть от состава семьи, но в любом случае страны Карибского бассейна предлагают одни из наиболее выгодных программ. Так что здесь проще всего получить желаемое гражданство, причем без необходимости отказываться от своего текущего.

У Антигуа и Барбуда имеется безвизовый режим со 132 странами мира, а также упрощенная схема для получения виз в США и Канаду. Налоги на наследство отсутствуют, а для гражданства не нужно постоянно проживать на островах и даже владеть английским языком. Для инвесторов предлагаются удобные условия при ведении бизнеса и минимальное налогообложение. Также сюда можно будет прилетать на отдых в любое время.

Сроки оформления составляют 90-120 дней, а помимо инвестора гражданство могут получить жена/муж, дети младше 28 лет и родители старше 65 лет. Паспорт выдается на 5 лет, после чего его можно легко продлить в любом представительстве страны. Только нужно проследить за соблюдением обязательных условий для продления гражданства, среди которых есть и требование провести минимум 5 дней на Антигуа и Барбуда.

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