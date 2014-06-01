Зачем нужен сертификат халяль?

В наши дни вся продукция подлежит сертификации, причем существует достаточно много различных видов документов, которые нужно оформлять для продажи определенных товаров. Сертификацией должны заниматься компетентные органы, имеющие для этого необходимую лицензию. Сертификат халяль требуется для продукции, которая предназначена для мусульман. Его наличие означает, что товар изготовлен по всем требованиям Шариата. Для религиозных людей это очень важный момент, поэтому они всегда ищут на полках только продукцию с соответствующей пометкой.

Как оформить сертификат?

Специализированные органы по сертификации в Минске помогают с получением необходимых разрешений на ведение коммерческой деятельности. Чтобы получить сертификат халяль, необходимо удовлетворять всем требованиям, которые предъявляются к продукции для мусульман. В составе не должно быть свинины или крови животных, также запрещается использование мяса ослов, собак и хищных птиц. Более того, животное для использования в пищу должно быть убито соответствующим образом после специальной молитвы. Под запретом находятся алкоголь и все остальные опьяняющие или одурманивающие вещества.

Центр выдачи сертификатов халяль тщательно проверяет не только используемое для приготовления продукции сырье, но и технологии. Также предъявляются определенные требования к персоналу, упаковке и маркировке. Удовлетворять всем требованиям достаточно сложно, ведь запрещены и пищевые добавки, которые продляют срок хранения пищи. Но и по цене товары, которые соответствуют законам Шариата, будут достаточно дорогими, поэтому получение необходимых разрешений для их производства и продажи в полной мере окупает все затраты.

Если есть желание поставлять свою продукцию в исламские страны, то без сертификата халяль не обойтись. На сегодняшний день практически все компании с мировым именем проводят подобную сертификацию, чтобы расширить географический охват рынка. Ближний Восток представляет собой перспективное направление для ведения бизнеса. Да и в странах Европы мусульманские диаспоры уже занимают весомую часть общества, поэтому необходимо предлагать им продукцию, которая будет соответствовать требованиям религии.

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