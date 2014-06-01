Особенности ремонта холодильников

Очень сложно оградить холодильник от вероятности проблем, когда этот агрегат работает в интенсивном режиме практически постоянно. От сбоев в работе холодильник невозможно уберечь даже при бережной эксплуатации точно по инструкции производителя разве, что можно лишь продлить эксплуатационную «жизнь» насколько возможно. Существует масса рекомендаций по правильному уходу за холодильником, но не всегда пользователь этим инструкциям следует. В итоге, при небрежном отношении к этому бытовому оборудованию, все сводится к ремонту или даже замене на новый агрегат. Качественный ремонт силами профессионалов можно сделать здесь: https://remont-holodilnika.com/. Если следовать определенным правилам эксплуатации, то вероятность повреждений деталей этого устройства значительно снижается.

Распространенные ошибки в эксплуатации холодильника и возможные проблемы:

Снимать наледь в камере холодильника категорически нельзя, а особенно используя посторонние предметы. Иначе такое действие приведет к повреждению каналов, которые транспортируют хладагент. А это стопроцентная разгерметизация и следственно – утечка.

Рекомендуется регулярно промывать отверстия для оттока конденсата верхней камеры. Для холодильников с морозилкой в нижней части такая процедура просто необходима. находится необходима. В противном случае – это скопление воды, ее проникновение в межкамерную перегородку, что приведет к коррозии байпаса.

Правильная эксплуатация холодильника начинается с правильной установки с возможностью циркуляции воздуха вокруг агрегата. Требуется удалять пылесосом и влажной тряпкой накопление пыли под и вокруг холодильника. Пыль – это явная угроза системе вентиляции, препятствующая свободной циркуляции воздуха. А такая ситуация грозит выходом из строя компрессора. Накопленная пыль в вентиляционной системе даже может стать причиной возгорания. Чем бережнее относиться к холодильнику, тем меньше риск довести его до сложного и длительного процесса капитального ремонта и тем более до момента, когда агрегат невозможно будет восстановить.

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