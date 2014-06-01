Как продать или купить вещи в Беларуси?

Многие из нас потребляют товары совершенно неразумно. Дома абсолютно у каждого человека есть почти или же совершено новые вещи, которые по каким-либо причинам не используются. А кому-то, наоборот, очень нужна та или иная вещь, но приобрести ее непосредственно в магазине, к примеру, нет финансовой возможности. Поэтому вопрос о продаже и покупке б/у вещей хорошего качества очень актуален. Жители Беларуси могут воспользоваться бесплатной доской объявлений Цены.бай для размещения своих объявлений или же для поиска нужных товаров. Здесь представлены самые различные товары: одежда и обувь для всей семьи, электроника, недвижимость, транспорт, детские товары, мебель для дома и сада и многое другое. Поэтому, каждый сможет купить или продать то, ему нужно!

Достоинства портала «Цены.бай»

Данный портал существует на просторах интернета уже более 4 лет. За это время тысячи людей совершили сделки с помощью сайта и остались довольны. Все объявления, представленные на сайте, тщательно проверяются перед публикацией. Поэтому, все сделки по ним будут максимально безопасные. Также стоит отметить и интерфейс сайта, который выполнен очень современно, что позволяет подбирать подходящие объявления быстро и без каких-либо проблем. При возникновении каких-либо трудностей всегда можно обратиться в бесплатную службу поддержки. Опытные сотрудники ответят на любые вопросы и помогут в решение всех проблем.

Как безопасно покупать в интернете?

В интернете на сегодняшний день огромное количество мошенников. Для того, чтобы не стать их жертвой, нужно подходить к каким-либо покупкам и продажам в режиме онлайн с большой ответственностью. Ни в коем случае не соглашайтесь на предоплату. В таком случае с большой вероятностью Вы рискует потерять деньги или же получить бракованный товар. Также нужно ознакомиться с потенциальным продавцом или покупателем более подробно: какие объявления у него раньше, как давно он зарегистрирован на сайте и т. д. При этом нужно быть очень осторожным с различного рода смс-сообщения и ссылками, что указаны в них. Помните, что при переходе по ссылке аферисты могут украсть личную информацию.

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