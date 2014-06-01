Аренда автокрана – практичное решение

При монтажных, погрузочно-разгрузочных, строительных работах, транспортировке грузов использование спецтехники, а особенно подъемных машин, становится необходимостью. Практически каждая даже самая скромная строительная компания использует автокран, но не каждая из них может выделить достойный бюджет на содержание автопарка – это хлопотное и достаточно дорогостоящее дело. В собственность приобрести автокраны и другие виды спецтехники может позволить себе только очень крупные компании. Оптимальным вариантом в таких ситуациях остается услуга аренда кранов. Использовать арендованный автокран гораздо рентабельнее и это неоспоримый факт.

Современный рынок строительной спецтехники в аренду сегодня практически безграничен в разнообразии видов. Строительная сфера стремительно развивается, несмотря на экономическое положение, а значит спецтехника становится более востребованной, чем еще несколько лет назад. Автовышки используются как в строительстве, так и в других областях народного хозяйства.

Преимущества автокрана в аренду:

минимальные затраты;

гарантия работоспособности от поставщика;

своевременное выполнение различных работ;

экономия на содержании техники, персонала, на комплектующих;

простота управления спецтехникой.

Очень часто автокраны используются в спасательных работах, труднодоступных местах.

Это достаточно мощные машины, способные работать с грузами с большими габаритами и весом. Конструкция автокрана основана на действии универсального механизма подъема на гидравлической базе. Закрепленный на шасси агрегат имеет возможность самостоятельного передвижения на разные расстояния. Масштабным строительным площадкам автокраны просто необходимы так, как многие виды работ без привлечения такого типа спецтехники невозможно. Вот почему автокран можно считать незаменимым спутником большого строительства.

Критерии выбора автокрана в аренду:

расстояние вылета стрелы;

габариты агрегата;

максимальная грузоподъемность.

Габариты важны при выборе автокрана так, как они должны соответствовать площади свободной строительной площадки.

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.