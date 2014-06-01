Заказываем конструкции из стекла

Причём достаточно регулярно на рынке появляются новые инженерные и конструкторские решения такого рода.

Стеклянные ограждения

В принципе, к дверям и перегородкам из стекла, особенно в офисах или стеклянным душевым кабинам мы уже привыкли, но различные ограждения из стекла пока ещё являются в известной степени новинкой. Нужно сказать, что подобные изделия и конструкции имеют целый ряд преимуществ, в сравнении с аналогами, выполненными из более привычных традиционных материалов. Их используют и в качестве ограждения лоджий или балконов, и в качестве оград при устроенных на открытом воздухе бассейнов, и во многих других ситуациях.

Помимо оригинального и нарядного вида, стеклянное ограждение зрительно увеличивает огороженную территорию, делая даже небольшие площадки визуально большего размера, чем на самом деле. Кроме того, они не обязательно должны быть полностью прозрачными, вполне можно для таких сооружений использовать цветное стекло, матовое стекло, витражи или же нанесённое красками изображение. Так что для ландшафтных дизайнеров использование стекла открывает поистине необозримые творческие возможности. Кроме того, полностью прозрачные сооружения могут быть проблемой для домашних или диких животных, которые стекло просто не видят.

Стеклянные козырьки и навесы

Ещё одной разновидностью подобных сооружений являются разнообразные стеклянные навесы и козырьки. Помимо весьма элегантного внешнего вида, есть и другие причины отдать предпочтение именно этим конструкциям. Как известно, стекло не подвержено коррозии, в отличие от многих других популярных конструкционных материалов. А ведь именно навесы и козырьки подвергаются воздействию погодных факторов, в первую очередь – осадков. Кстати, снег и лёд на стекле удерживаются плохо. Поэтому козырёк или навес, выполненный из правильно подобранного сорта стекла сохранит не только привлекательный вид, но и функциональность в течение десятков лет при минимальных мерах по уходу за ним.