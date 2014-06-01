Как начать работать в салоне красоты?

Индустрия красоты с каждым днем только продолжает развиваться и набирать обороты. На данный момент хороший мастера в любых сферах бьюти индустрии очень востребованы. Но, как же начать работать в салоне красоты? Например, можно воспользоваться услугами бьюти-коворкинга – это аренда кабинета в салоне красоты в Москве. Такой вариант отлично подойдет как начинающим мастерам, которые хотят набраться опыта, так и уже успешным гуру красоты. Например, можно обратиться в «ЕЁ» бьюти-коворкинг. Это по-настоящему уникальная площадка для творчества. Здесь можно арендовать рабочее место для визажа, стрижек, массажа, маникюра, для проведения различных косметологических процедур, а также помещение для мастер-классов. Это отличная возможность начать свою самостоятельную деятельность!

Достоинства бьюти-коворкинга «ЕЁ»

Именно здесь созданы все условия для комфортной работы мастеров. Помещение салона красоты очень просторное и светлое. Клиентам приятно находится здесь. Помимо этого, компания старается сделать все не только для комфорта клиентов, но и для комфорта мастеров. Администратор на входе всегда встретит клиентов, проводит их к мастеру, а также ответит на все телефонные звонки. Клиентам предлагаются напитки, а мастерам – ячейки для хранения инструментов. В самом коворкинге можно приобрести все необходимые расходные материалы. Также здесь постоянно проводятся мастер-классы и обучения, которые свободно могут посещать мастера, работающие в «ЕЁ». При этом цены на аренду установлены очень доступно и объективно. Также арендовать помещение можно на любой подходящий срок: час, день, полмесяца, месяц.

Стоит ли работать в бьюти-индустрии?

Безусловно, каждая девушка хочет сохранить свою привлекательность и оставаться красивой как можно дольше. Именно поэтому девушки всех возрастов регулярно посещают салоны красоты для проведения самых разнообразных процедур. Поэтому, опытные и умелые мастера очень нужны салонам красоты. В случае, если мастер является настоящим профессионалам своего дела, может выполнять работу быстро и качественно, то он будет получать за свою работу довольно хорошее вознаграждение. Хотите попробовать что-то новое? Тогда выберите подходящую отрасль в сфере красоты и начинайте обучение!

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