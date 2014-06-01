Кто поможет организовать лечение в Москве по ОМС?

Пациенты, нуждающиеся в срочных госпитализационных мерах, могут воспользоваться определенными социальными привилегиями, которые гарантированы специализированными сервисами.

Плановая госпитализация в Москву будет организована с помощью социального проекта «Здоров Я», об особенностях которого можно разузнать на сайте, где расписаны тонкости лечения в Москве по ОМС.

У проекта имеется внушительный спектр респектабельных клиник-партнеров, представленных городскими и федеральными муниципальными организациями.

Организационные тонкости сопровождения лечения в Москве

Сотрудники соцсервиса готовы оказать всестороннее содействие в непосредственном подборе конкретной клиники под диагноз пациента. Специалисты помогут рядовому пользователю в формировании соответствующей электронной заявки для отправки в больничные учреждения.

Целесообразно отправить заявку сразу в несколько медицинских центров. Она будет рассмотрена в оперативном порядке. Налаженное сотрудничество с социальным сервисом позволяет наладить сотрудничество с квалифицированными врачами напрямую.

Запись на лечение в дистанционном формате является невероятно удобной опцией для людей, которые привыкли дорожить собственным временем.

С момента открытия соцсервиса в него обратилось более 1000 пациентов, которым впоследствии посчастливилось получить высококачественную медицинскую помощь в солидных московских клиниках бесплатно и на выгодных условиях.

Преимущества использования услуг социального сервиса

В течение 5 дней после непосредственной отправки заявки человек получить богатый набор привлекательных предложений от ведущих клиник города. Наличие автоматизированной системы оповещения позволяет напоминать большинству пациентов о конкретном дне, на который была назначена госпитализация.

В день выписки всем пациентам выдают персональную памятку, а также набор полезных рекомендаций по дальнейшей реабилитации. Однозначные преимущества социального сервиса заключаются в возможности получения бесплатной помощи при организации лечебных процедур.

Использование комплексных услуг проекта «Здоров Я», предложенных на бесплатной основе, - оптимальный способ эффективно разрешить проблемы со здоровьем.

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