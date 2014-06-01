Зачем проводят вытяжение позвоночника?

Позвоночник является одним из важнейших элементов нашего организма. Именно он играет роль внутреннего стержня, а также проводит все сигналы от головного мозга к другим органам и системам. Поэтому очень важно, чтобы он всегда находился в здоровом состоянии. На сайте http://radon.com.ua/ru/podvodnoe-vytyazhenie-pozvonochnika/ можно подробно почитать информацию о подводном вытяжении позвоночника.

С какой целью проводится процедура?

Подводное вытяжение помогает улучшить взаимодействие межпозвоночных суставов, расслабить мышцы, увеличить функциональную подвижность позвоночника. Также процедура активизирует метаболические процессы по всему организму, в результате чего пациент получает общее улучшение своего самочувствия. Нормализуется кровообращение, происходит декомпрессия нервно-сосудистых образований. Такой вариант терапии имеет самый лучший эффект в сравнении с другими методиками.

При этом подводное вытяжение относится к малонагрузочной терапии, поэтому прописывать его можно практически всем группам пациентов. Тракция может быть горизонтальной и вертикальной в зависимости от ситуации. Перед назначением терапии обязательно проводится диагностика позвоночника, позволяющая установить его состояние, а также определить, как именно необходимо воздействовать, чтобы добиться самого оптимального результата без вреда для здоровья.

Вытяжение может выполнять за счет собственного веса пациента или дополнительных грузов. После завершения терапии необходимо еще несколько часов носить специальный корсет, позволяющий закрепить достигнутый результат. Проводит процедуру необходимо только под контролем специалистов, поэтому ни в коем случае не стоит пытаться самостоятельно выполнять вытяжение позвоночника.

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