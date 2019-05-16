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      • Лист рифленый: виды и характеристики

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: 16-05-2019, 18:28
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      В настоящее время металлопрокат производится в большом многообразии. И листовая сталь является одним из самых ходовых товаров. В крупных компаниях лист стальной в прайсе представлен в разных вариациях (

      перейти на сайт). Наряду с гладкими, активно продаются рифленые. Их поверхность не однородна, а покрыта выпуклыми рифелями, которые наносятся с определенным шагом.

      Классификация по форме и положению рифелей

      Горячее деформирование – это метод, с помощью которого изготавливается рифленый лист стальной; прайс практически каждой металлобазы включает в себя это изделие. Основное свое отличие – рифели – изделие получает благодаря тому, что проходит через валки, один из которых имеет поверхность с рисунком.

      В зависимости от формы и расположения рисунка рифление разделяют на:

      • ромбическое;
      • чечевичное;
      • дуэт;
      • квинтет.

      Лист рифленый с рифелями-ромбами более распространен на рынке. На поверхности располагаются большие диагонали ромбического рисунка. На чечевичных листах выпуклости обладают формой овала. Внешне они напоминают зерна, что и послужило такому названию. Квинтет и дуэт сегодня встречаются намного реже.

      Иногда напротив наименования рифленый лист стальной в прайсе можно увидеть обозначение в виде буквы А или В. Они указывают на точность изделия. Буквой А маркируются листы высокой точности, а В – нормальной. Кроме того, обязательно указываются длина, ширина и толщина изделий, которые выпускаются в широком сортаменте.

      Преимущества рифленых листов

      Неоднородная поверхность наделяет рифленые листы отличительным эксплуатационным свойством – антискольжением. Из-за повторяющегося выпуклого рисунка значительно повышается адгезия. Благодаря таким сцепным свойствам, эти листы ложатся в основу изготовления различных конструкций.

      Лист рифленый – это материал, позволяющий создать полы, лестницы и площадки для промышленных объектов, которые отвечают высоким требованиям по безопасности. Кроме того, из таких листов изготавливают перегородки, панели для облицовок, ограждениях и специальные помосты для обслуживания техники на производствах.

      Изделия отличаются тем, что не подвержены коррозии и не боятся агрессивных сред. Поэтому они часто встречаются в промышленных цехах.

      Листы с рифлением отличаются такими преимуществами, как:

      • высокая прочность;
      • стойкость к окислению;
      • устойчивость к температурам;
      • эстетичный внешний вид.

      Изделия широко используются в автомобилестроении, создании судов, вагоностроении, электроэнергетике и нефтедобывающей отрасли. Лист рифленый (перейти по

      ссылке) можно увидеть в элементах дизайнерской мебели, на полу автобуса, палубах. Уникальные эксплуатационные характеристики послужили его популярности.

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