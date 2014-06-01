Приобретаем лодки ПВХ и аксессуары к ним

Различные формы времяпрепровождения на воде сегодня чрезвычайно популярны. Немало часов проводят на борту различных плавательных средств:

рыболовы;

охотники;

туристы;

служащие Охот- и Рыбнадзора и пр.

Для всех этих категорий пользователей необходимо подбирать средства водного транспорта соответственно требованиям будущих владельцев. Это относится к вместимости, грузоподъёмности, развиваемой скорости, доступным глубинам, мореходности и другим характеристикам.

Лодки ПВХ

На сегодняшний день по сумме всех значимых характеристик, общепризнанными лидерами среди многочисленных разновидностей маломерного водного транспорта и экспертами и пользователями почти единогласно признаются надувные лодки из ПВХ:

При минимальном собственном весе они обладают высокой грузоподъёмностью.

Могут применяться на любых глубинах.

Способны ходить как на вёслах, так и под мотором.

Легко транспортируются даже без специальных приспособлений.

При хранении в сдутом виде занимают минимум места.

Легко ремонтируются при повреждениях.

Имеют доступную для большинства потенциальных покупателей стоимость.

Выбрать конкретную модель из весьма обширного ассортимента этих изделий можно, перейдя по ссылке https://hydra.wiki, на сайте популярного онлайн-магазина HYDRA.

Лодки ПВХ линейки HYDRA

Педприятие как раз специализируется на продаже лодок ПВХ и различных необходимых аксессуаров для их использования – подвесных моторов, вёсел и пр. На сегодняшний день в продаже находятся следующие модели:

HYDRA Nova 550 «Про»;

HYDRA Nova 420 «Люкс»; HYDRA Nova 450 «Люкс»; HYDRA Nova 350 «Оптима 1200»; HYDRA Nova 600; HYDRA Nova 365 «Оптима 1200».

Все они имеют различные габариты и комплектации, но каждая модель выполняется из высококачественной плёнки ПВХ немецкого производства. Особое внимание при изготовлении каждого образца уделяется тщательной проклейке швов и соответствию характеристик изделия проектным данным. Все лодки ПВХ из линейки HYDRA отличаются простотой использования и весьма длительным сроком эксплуатации.

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