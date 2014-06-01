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      • Приобретаем лодки ПВХ и аксессуары к ним

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 12:56
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      Различные формы времяпрепровождения на воде сегодня чрезвычайно популярны. Немало часов проводят на борту различных плавательных средств:

      • рыболовы;
      • охотники;
      • туристы;
      • служащие Охот- и Рыбнадзора и пр.

      Для всех этих категорий пользователей необходимо подбирать средства водного транспорта соответственно требованиям будущих владельцев. Это относится к вместимости, грузоподъёмности, развиваемой скорости, доступным глубинам, мореходности и другим характеристикам.

      Лодки ПВХ

      На сегодняшний день по сумме всех значимых характеристик, общепризнанными лидерами среди многочисленных разновидностей маломерного водного транспорта и экспертами и пользователями почти единогласно признаются надувные лодки из ПВХ:

      • При минимальном собственном весе они обладают высокой грузоподъёмностью.
      • Могут применяться на любых глубинах.
      • Способны ходить как на вёслах, так и под мотором.
      • Легко транспортируются даже без специальных приспособлений.
      • При хранении в сдутом виде занимают минимум места.
      • Легко ремонтируются при повреждениях.
      • Имеют доступную для большинства потенциальных покупателей стоимость.

      Выбрать конкретную модель из весьма обширного ассортимента этих изделий можно, перейдя по ссылке https://hydra.wiki, на сайте популярного онлайн-магазина HYDRA.

      Лодки ПВХ линейки HYDRA

      Педприятие как раз специализируется на продаже лодок ПВХ и различных необходимых аксессуаров для их использования – подвесных моторов, вёсел и пр. На сегодняшний день в продаже находятся следующие модели:

      • HYDRA Nova 550 «Про»;
      • HYDRA Nova 420 «Люкс»; HYDRA Nova 450 «Люкс»; HYDRA Nova 350 «Оптима 1200»; HYDRA Nova 600; HYDRA Nova 365 «Оптима 1200».

      Все они имеют различные габариты и комплектации, но каждая модель выполняется из высококачественной плёнки ПВХ немецкого производства. Особое внимание при изготовлении каждого образца уделяется тщательной проклейке швов и соответствию характеристик изделия проектным данным. Все лодки ПВХ из линейки HYDRA отличаются простотой использования и весьма длительным сроком эксплуатации.



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