Особенности анатомических подушек

Анатомические подушки — это аксессуар не для роскоши интерьера спальни, а гарантия здорового сна и качественного отдыха организма. Еще такая подушка - эффективная профилактика проблем позвоночника. Анатомическая подушка была разработана при участии лучших медиков и специалистов-ортопедов практически всего мира. Самые качественные подушки можно найти здесь: www.pillow24.ru. Соответствующий направлению рынок ортопедических атрибутов сегодня наполнен различными моделями анатомических подушек.

Классические модели анатомических подушек представляют собой изделие прямоугольной или квадратной формы, аналогичной формам обычных подушек. Преимущество таких подушек в том, что не вызывают привыкания к конкретной модели. Их анатомические свойства зависят от материала наполнителя.

Подушка с эргономичной волной, хоть на первый взгляд и непривычна, но такую подушку врачи считают самой правильной и эффективной анатомической подушкой, способной обеспечивать оптимальную поддержку шеи, правильный изгиб позвоночника и сохранять его в оптимальном положении. Присутствие полу-валиков создают форму волны для шеи, что способствует достижению максимального комфорта. Образующееся в результате углубление фиксирует в нужном положении голову





Основная функция анатомической подушки – повторение изгибов шейного позвонка, который находится в режиме отдыха в наиболее удобном положении. В следствии этого шейный отдел не перегружается и кровь получает доступ к свободной циркуляции. Ортопедическая подушка выбирается в соответствии анатомических особенностей, включая возраст, вероятные нарушения осанки, а также наличие недугов позвоночника. Люди зачастую привязаны к своим привычкам и даже сегодня найдутся те, кто предпочитает смотреть черно-белый телевизор и спать на прабабушкиной перьевой подушке. Но сегодня новые технологии дают возможность следить за здоровьем без исключения всем, и такими возможностями пренебрегать нецелесообразно. Следует помнить, что ортопедические с анатомическими подушками имеют заметные различия.

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