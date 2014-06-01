Купить пластиковые окна

Пластиковые окна от компании ПластикаОкон станут тем спасительным многофункциональным элементом в вашем доме, квартире, который спасет уютный дом от морозов зимою. От сырости в межсезонье. От жары летом.

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Подумайте, взвесив все положительные и отрицательные стороны замены окон в вашем доме, а после принимайте взвешенное решение. Тем более, что на сайте компании есть возможность оставить заявку, и мастера отправят окна не только в любой уголок города Минск, но и в любой регион Беларуси.

Заказать балконные рамы

Балконные рамы которые производят в компании ПластикаОкон, отличает высокое качество, хороший материал из которого они изготовлены. Имеют уплотнитель такой же мягкий и эластичный, как и на окнах. А пластик не тускнеет даже через много лет. Стекла чистые, блестящие, прозрачные.

Рамы - герметичны. Наделены отличной шумоизоляцией. Они легко открываются. Оснащены специальными шарнирными системами, поэтому открывать их возможно в нескольких положениях. Имеют качественный стеклопакет. Хорошо держат тепло.

Узнавайте про пластиковые двери

Люди, однажды купившие продукцию компании ПластикаОкон, очень довольны выбором пластиковых окон, поэтому заказывают на сайте и другие изделия компании, выставленные на продажу, в каталоге интернет-магазина. Пластиковые двери по хорошей, выгодной цене, с великолепной звукоизоляцией.

Герметичные. Красивого дизайна, выставлены в каталоге, на ресурсе компании.

Гарантии, на все свои изделия производители дают на многие года вперед. Ведь они точно знают, что любое пластиковое изделие, заказанное у них, простоит не один десяток лет, не потеряв свои первоначальные свойства, характеристики, технические показатели.

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