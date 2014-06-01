Знакомимся со сварочным инвертором

Подобная продукция позволяет соединять, а также резать конструкции из металла. Для этого нужны штучные электроды, которые имеют диаметр не более 0,5 см. Такие устройства очень компактные, их выбирают и профессиональные сварщики, и любители. Все они могут обратиться в online магазин сварочного оборудования, где представлен огромный ассортимент товаров, а цены являются приемлемыми. Например, если вам нужен сварочный трансформатор, то обращайтесь на www.ligasvarki.ru.

Покупатели хотят знать, как среди огромного количества вариантов выбрать тот, что подойдет им. Многое определяется тем, какие работы необходимо выполнять. Интенсивность эксплуатации играет важную роль. Даже ваша квалификация влияет на выбор конкретного варианта.

В Интернете при желании можно купить бытовые инверторы. Их часто используют в гараже, на даче. Среди главных особенностей стоит отметить очень доступные цены. Подобное оборудование позволяет выполнять простые задачи. Например, вы сможете немного приварить заборные петли. Если в сварочном деле вы новичок, то покупка подобного устройства является оправданной. Сварочный ток в этом случае не будет превышать 200 А.

В ЖЭКах используют профессиональные инверторы. Такое оборудование можно увидеть и на стройплощадках. Его используют, чтобы ремонтировать трубы, создавать каркасные сооружения, сваривать ограждения, изготовленные из металла, например, заборы. Профессиональные модели способны долгое время работать в непростых условиях эксплуатации. Применяются довольно толстые электроды, вот почему с эксплуатацией не возникнет проблем лишь у специалиста, который имеет хорошую подготовку. В профессиональных сварочных инверторах ток может составлять 300 А.

При выборе нужно обращать внимание на температурный диапазон. Если температура «за бортом» высока, то нужно чаще делать остановки, чтобы прибор отдыхал.

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.