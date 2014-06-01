Покупаем сетку для строительства

Решили строить с использованием бетона? В таком случае, вам не обойтись без правильно подобранной сетки. И вот именно о том, какую сетку купить для армирования бетонов мы расскажем далее. Но сначала определимся, где ее покупать, чтобы строительство было не только качественным, но и не слишком дорогим.

Где купить сетку

Чтобы строительство обошлось недорого, стройматериалы нужно покупать не у посредников, а у производителя. Поэтому сетку в Тюмени заказываем на сайте завода металлических изделий «Орион» по адресу https://zmiorion.ru/. На сайте производителя можно ознакомится с каталогом продукции и с действительными на сегодняшний дель тарифами. Тут же можно составить заявку, указав, какие материалы необходимы и уже совсем скоро с вами свяжется представитель завода.

Итак, где купить качественную металлическую сетку мы знаем, осталось определиться с тем, какая сетка и при каких строительных работах применяется.

Сетка рабица

Плетенная стальная сетка с оцинкованным покрытием применяется для армирования штукатурного слоя при оштукатуривании фасада цементопесчаными смесями. Преимущество такого решения в том, что рабица пригодна для выравнивания поверхностей с большими перепадами уровней. Также рабица может использоваться для армирования теплозащитных покрытий трубопроводов. Вокруг труб оборачивается сетка, поверх которой наносится теплоизоляционное покрытие.

Кладочная сетка

В зависимости от диаметра проволоки, примененной при изготовлении, эта сетка может использоваться для армирования кирпичиной кладки, для укрепления стяжек и наливных полов. Кладочная сетка сваренная из проволоки большого диаметра может применяться для армирования монолитных каркасов, бетонных фундаментов, отмосток и др. Для прочности выполненного армирования предпочтительно использовать сетки, изготовленные из проволоки с насечкой.

Цельнометаллическая просечная сетка

Эта сетка не имеет плетенных или сварных соединений, а потому характеризуется высокой порочностью на разрыв. Просечная сетка используется для армирования штукатурки. Также из-за эстетической привлекательности просечная сетка применяется при изготовлении декоративных ограждений.

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