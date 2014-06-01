Актуальность одежды с кружевом в наши дни

Несмотря, что кружево известно ни одно столетие, в наши дни оно продолжает занимать ряды модных изделий. Отличающиеся красотой и женственностью, они способны быстро придать очарование любому наряду. А ведь совсем недавно, кружева моно было увидеть разве что на вечерних нарядах.

Да, времена меняются, и сейчас же применяют разновидности кружев, представленные на сайте elitextile.ru интернет-магазина «ELITE TEX» активно используются разными производителями одежды, в создании модных и стильных нарядов. И хотя все элементы одежды, обладающие кружевами, отличаются легкостью и воздушностью. Не всем получаются такие виды одежды легко сочетать с иными имеющимися в гардеробе. Как показывает практика, множество модниц при попытках сочетания одежды с кружевами и без, в итоге совершают грубейшие ошибки. Так на что же стоит обратить внимание при создании образа с применением одежды с кружевом?

Важные нюансы

Первое что нужно помнить о ношении изделий с кружевами, так это то, что при наличии в наряде кружев не стоит использовать дополнительно элементы одежды, отличающиеся сложным кроем. Вся одежда помимо элемента с кружевом, должна иметь простой крой. Если этого правила не придерживаться, полученный в итоге образ окажется перегружен. Не следует, и перебарщивать с украшениями. К нарядам с кружевами хорошо подходят тоненькая цепочка или маленькая подвеска. Используемые в качестве дополнения к образу шарфы, должны отличаться простотой. Дизайн подбираемой под образ сумки должен отличатся лаконичностью. Применять контрастного цвета обувь к наряду с кружевом не следует, лучше отдавать предпочтение обуви соответствующим наряду тону.

При наличии кружева на юбке, выбирать блузку лучше всегда однотонную, это касается и топа. То же самое касается и блузки с кружевом. Она хорошо гармонировать будет лишь с однотонными изделиями. Как бы ни хотелось приоткрыть колени в юбке или платье имеющей кружево, этого делать не стоит. Дело в том, что кружево само по себе, придает наряду особый уровень сексуальности. И если, например, блузка с кружевом будет слишком раскрыта, или юбка с таким декоративным украшением будет выше колен, то образ будет иметь уже долю вульгарности, а не сексуальности.

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