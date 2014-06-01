Как выбрать зрительскую трибуну

Основное предназначение стационарных трибун - размещение зрительских мест на объектах в виде крытых спортивных комплексов, спортивного и общественного назначения, стадионах, концертных площадках. Сегодня можно заказать трибуну на стадион, изготовленную из металлоконструкций для использования на открытых площадках и закрытых строениях. Мобильный тип трибун делится на:

телескопические трибуны;

шарнирные;

трибуны-матрешки;

сборно-разборные трибуны.

Некоторые варианты могут быть оснащены для удобства транспортировки колесами, но каждый вид можно собрать в зафиксированном стационарном виде.

Мобильные трибуны –это идеальные конструкции для проведения различных выездных мероприятий: концертов, выступлений, презентаций, спортивных состязаний на природе. Конструкция трибуны с металлической основой отличается долговечностью и высокой прочностью, что позволяет многоразовое использование длительное время. Самым практичными и экономичными считаются стационарные трибуны в сборно-разборной конструкции, которые обычно собираются болтовыми соединениями. Можно сравнить такой вид трибун с конструктором в комплекте с типовыми элементами. такая конструкция дает возможность изменять количество лестниц и посадочных мест и соответственно рядов и их длину.

Чаще всего металлический каркас модульной зрительской трибуны дополняется пластиковыми или стеклопластиковыми креслами. Главные достоинства модульных трибун для зрителей – компактность и мобильность. Их несложно разбирать и собирать, транспортировать и складировать. Стационарные трибуны имеют капитальную конструкцию и производятся для использования на стационарных спортивных площадках. На них можно размещать большое количество зрителей, предпочитающих проводить досуг в спортивных, развлекательных комплексах, на концертных площадках, стадионах.

Трибуны независимо от типа легко транспортируются и быстро монтируются на месте. Стационарные разборные трибуны производятся на основе мощного металлического каркаса. Проходы и лестницы имеют для безопасности универсальный противоскользящий настил.

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