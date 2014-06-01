Детские пластиковые окна и утепление лоджий с холодным остеклением

Нормальный температурный режим необходим для комфортного проживания в квартире. Особенно важно создать здоровый микроклимат в комнате ребенка. Детские пластиковые окна, которые можно заказать

Безопасные окна в детскую

, оберегают не только от сквозняков, но и от несчастных случаев. Они оснащены специальными замками, чтобы дети не могли распахнуть створки. Но окна спасают от проникновения холодного воздуха не только в жилых комнатах, но и на балконах. Важно позаботиться об этой территории, сделав ее более теплой и уютной.

Родители устанавливают окна-ПВХ в комнате ребенка, чтобы оградить малыша от холода. Плотно примыкающие к проему конструкции не пропускают уличный воздух. Благодаря высоким теплоизолирующим свойствам, малыш может играть даже на полу. Но чтобы мамы и папы могли спокойно оставлять ребенка в комнате одного, существуют детские пластиковые окна с замками.

Открыть створки такого окна без участия взрослых дети не смогут. Это позволяет родителям не думать о возможных несчастных случаях. Замки могут использоваться разные. Чаще всего на окна устанавливаются:

Блокировщик поворота;

Ручка с ключом;

Декоративная розетка.

Все дети очень любопытны. Они постоянно исследуют окружающий их мир. Им хочется все попробовать, потрогать, открыть и закрыть. Детские пластиковые окна – это залог спокойствия родителей. После приобретения таких конструкций мамам и папам больше не нужно ежесекундно следить за своим чадом.

Утепление балконов с алюминиевым остеклением

Многие люди при выборе профилей для своего балкона отдают предпочтение алюминиевым. Выгодная стоимость, как правило, является самым весомым аргументом. Но со временем, большинство приходит к пониманию необходимости утепления холодного остекления.

Легкие и недорогие конструкции совсем не защищают от холода. Из-за этого находится на балконе в осенне-зимний сезон очень некомфортно. Кроме того, понижается температура и в прилегающей комнате. Утепление холодного остекления помогает исправить эту ситуацию.

Обычно, изолируются следующие элементы конструкции:

Швы между рамами;

Полы балкона;

Потолок и стены.

Желательно обратиться к помощи специалистов. Мастера, которые занимаются теплоизоляцией балконов, подберут наиболее теплоэффективные материалы и проведут работы быстро и качественно. Если утепление холодного остекления проводят профессионалы

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