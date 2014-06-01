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      • Детские пластиковые окна и утепление лоджий с холодным остеклением

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 11:46
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      Нормальный температурный режим необходим для комфортного проживания в квартире. Особенно важно создать здоровый микроклимат в комнате ребенка. Детские пластиковые окна, которые можно заказать 

      тут, оберегают не только от сквозняков, но и от несчастных случаев. Они оснащены специальными замками, чтобы дети не могли распахнуть створки. Но окна спасают от проникновения холодного воздуха не только в жилых комнатах, но и на балконах. Важно позаботиться об этой территории, сделав ее более теплой и уютной.

      Безопасные окна в детскую

      Родители устанавливают окна-ПВХ в комнате ребенка, чтобы оградить малыша от холода. Плотно примыкающие к проему конструкции не пропускают уличный воздух. Благодаря высоким теплоизолирующим свойствам, малыш может играть даже на полу. Но чтобы мамы и папы могли спокойно оставлять ребенка в комнате одного, существуют детские пластиковые окна с замками.

      Открыть створки такого окна без участия взрослых дети не смогут. Это позволяет родителям не думать о возможных несчастных случаях. Замки могут использоваться разные. Чаще всего на окна устанавливаются:

      • Блокировщик поворота;
      • Ручка с ключом;
      • Декоративная розетка.

      Все дети очень любопытны. Они постоянно исследуют окружающий их мир. Им хочется все попробовать, потрогать, открыть и закрыть. Детские пластиковые окна – это залог спокойствия родителей. После приобретения таких конструкций мамам и папам больше не нужно ежесекундно следить за своим чадом.

      Утепление балконов с алюминиевым остеклением

      Многие люди при выборе профилей для своего балкона отдают предпочтение алюминиевым. Выгодная стоимость, как правило, является самым весомым аргументом. Но со временем, большинство приходит к пониманию необходимости утепления холодного остекления.

      Легкие и недорогие конструкции совсем не защищают от холода. Из-за этого находится на балконе в осенне-зимний сезон очень некомфортно. Кроме того, понижается температура и в прилегающей комнате. Утепление холодного остекления помогает исправить эту ситуацию.

      Обычно, изолируются следующие элементы конструкции:

      • Швы между рамами;
      • Полы балкона;
      • Потолок и стены.

      Желательно обратиться к помощи специалистов. Мастера, которые занимаются теплоизоляцией балконов, подберут наиболее теплоэффективные материалы и проведут работы быстро и качественно. Если утепление холодного остекления проводят профессионалы

      посмотреть фото готовых работ), то в дальнейшем не возникает проблем с продуванием, конденсатом и порчей теплоизолятора. На балконе и в смежной с ним комнате ощутимо повысится температура воздуха.

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