Красный сотовый поликарбонат: технические характеристики, сфера использования

Прогрессивные отделочные технологии далеко шагнули вперёд. Сотовый поликарбонат красного цвета яркий этому пример. Это уникальный материал, с помощью которого можно с лёгкостью возвести светопрозрачную конструкцию, именно поэтому он обрёл широкое применение во многих сферах жизнедеятельности человека.

Несомненно, ведь прочностные характеристики и эстетичный внешний вид материала, позволяют создать не только прочную, но и привлекательную конструкцию. На сегодняшний день его можно встретить в архитектурной, рекламной и даже аграрной сфере, что является прямым свидетельством о возможности широкого применения сотового поликарбоната красного цвета.

Конструктивные особенности материала

Поликарбонат – это полимерный сплав, в виде двух листов соединённых между собой поперечными рёбрами жёсткости прямоугольной или с комбинацией треугольных вставок. Внутреннее пространство напоминает пчелиные соты, именно поэтому получил название – сотовый поликарбонат. Сырьём изготовления, является гранулированные полимеры, образованные в результате конденсации дигироксильных соединений и угольной кислоты. Технология изготовления осуществляется методом экструзии, посредством выдавливания смеси под высоким давлением и температурой через специальную головку.

Листы сотового красного поликарбоната могут быть различных параметров (длина, ширина, толщина), ознакомиться с ними можно по ссылке altadiler.ru/katalog/polikarbonat/krasnyy/. К примеру: двухслойный сотовый поликарбонат выпускается толщиной 4 мм, длиной 6 или 12 метров. Существуют также и другие разновидности, которые отличаются структурой сот, количеством стенок (от 2 до 6), ну и конечно же допустимым радиусом изгиба. Обычно этот пластик бесцветный, но для получения определённого тона, при изготовлении добавляются специальные светоустойчивые пигменты, в данном случае – это красный, поэтому и получаем красный сотовый поликарбонат.

Сфера применения

Применение этого материала осуществляется в строительной сфере, ландшафтном дизайне, в рекламной индустрии и т.д. Его зачастую используют для создания архитектурных элементов в загородных домах (арки, беседки, навесы, козырьки), а также для остекления оранжерей, балконов. Воздух находящийся в сотообразных ячейках создаёт дополнительный теплоизоляционный барьер, именно поэтому остекление таким материалом позволит вам сократить затраты на энергоносители. С его помощью зачастую осуществляют разграничивание санузлов, офисных помещений и т.д.

Сотовый поликарбонат красного цвета можно встретить и в качестве оформления остановок общественного транспорта, арок на заправочных станциях, уличных беседках или рекламных вывесках. Лёгкий вес конструкции, высокая прочность и простота монтажа, позволили стать материалу востребованным и популярным среди большинства потребителей, купить поликарбонат сотовый можно по ссылке altadiler.ru/katalog/polikarbonat/.

А самое главное это то, что красный цвет в дизайне способствует улучшению самочувствия и создаст прекрасное настроение, чего так не достаёт порой в пучине дневной суеты!

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