Заказываем кровельные материалы на www.zavodkm.com.ua

Эта продукция годами не утрачивает свою популярность. На качественные кровельные материалы спрос всегда высок. Если возникнет такая необходимость, то заказывайте качественную металлочерепицу на сайте zavodkm.com.ua. Переходите по ссылке, чтобы подробнее узнать о таком товаре.

Обратим внимание, что есть немалое количество продавцов, которые предлагают товар действительно низкого качества. Следовательно, важно отыскать металлочерепицу, не попав при этом на кидалово. Заказать подобную продукцию удастся по приемлемой цене.

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Чтобы не ошибиться с выбором, необходимо понимать разницу в параметрах, а также в качестве. Важным моментом является толщина стали. В случае с данным кровельным материалом речь идет о 0,35-0,5 мм. Если взять продукцию из Китая, то у нее соответствующий показатель равен 0,35 мм. На полтора миллиметра толщина больше, когда речь идет о немецкой продукции.

Еще одна важная характеристика – это покрытие оцинковкой. Премиальной считается продукция, которая предлагается компаниями из Швеции или Южной Кореи. Здесь на 1 м2 приходится до 275 г цинка. А вот изделия из КНР можно смело назвать котами в мешке, ведь разброс в значени может быть огромный (40 или 140 г).

Вам необходимо будет сделать выбор между глянцевой и матовой металлочерепицей.

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