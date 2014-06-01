polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал
  • » » Изучаем историю, как науку

      • Изучаем историю, как науку

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 18:26
      (голосов: 0)

      История, как наука, интересна и изучаема многими. Она дает возможность выявить и изучить конкретные факты прошлого в совокупности происходящих событий, стремится дать объективную оценку прошлым историческим событиям, понять их и выявить причины появления, а также последствия. Сайт www.istmira.com дает краткое описание известных исторических фактов, без какого – либо анализа, давая читателю самостоятельно анализировать происшедшее и позволить сопоставить уже известные факты с суждениями и описанием других авторов.

      Исторические этапы развития

      Информационный исторический ресурс дает возможность ознакомиться с любым этапом истории, начиная с первобытного общества, древнего мира и знаменательных событий средневековья. По каждому временному отрезку предоставлены фото и видео материалы, а также статьи известных исторических исследователей и архивные документы. Во время эпохи возрождения было принято решение – разделить всю известную историю на три основные эпохи. Это античные времена, история средних веков и новая история.

      Значение открытий нового времени

      Главным историческим событием нового времени, является начало формирования новой европейской цивилизации. В этот судьбоносный период произошли основные грандиозные события, походы, завоевания и открытия, которые стали началом усиленного прогресса во всех сферах жизнедеятельности человека и в производстве. История формирования каждого современного европейского государства очень непростая и складывалась не одно столетие, прежде чем появились современные страны Европы со своими традициями и моральными устоями.

      Что стало главным событием новейшей истории?

      С начала двадцатого века и по нынешний период этап развития получил название – новейшая история, но этот термин является условным, так как был установлен историками – марксистами. Основное событие этого исторического периода – революция в России, которая произошла в 1917 году. История новейшего периода продолжается до сих пор. За это время в мире произошло очень много других революционных событий, открытий и даже войн, которые способствовали установлению мира на планете.

      File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.

      Загрузка...
      Загрузка...
    Погода в Полоцке

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь