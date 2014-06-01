Изучаем историю, как науку

История, как наука, интересна и изучаема многими. Она дает возможность выявить и изучить конкретные факты прошлого в совокупности происходящих событий, стремится дать объективную оценку прошлым историческим событиям, понять их и выявить причины появления, а также последствия. Сайт www.istmira.com дает краткое описание известных исторических фактов, без какого – либо анализа, давая читателю самостоятельно анализировать происшедшее и позволить сопоставить уже известные факты с суждениями и описанием других авторов.

Исторические этапы развития

Информационный исторический ресурс дает возможность ознакомиться с любым этапом истории, начиная с первобытного общества, древнего мира и знаменательных событий средневековья. По каждому временному отрезку предоставлены фото и видео материалы, а также статьи известных исторических исследователей и архивные документы. Во время эпохи возрождения было принято решение – разделить всю известную историю на три основные эпохи. Это античные времена, история средних веков и новая история.

Значение открытий нового времени

Главным историческим событием нового времени, является начало формирования новой европейской цивилизации. В этот судьбоносный период произошли основные грандиозные события, походы, завоевания и открытия, которые стали началом усиленного прогресса во всех сферах жизнедеятельности человека и в производстве. История формирования каждого современного европейского государства очень непростая и складывалась не одно столетие, прежде чем появились современные страны Европы со своими традициями и моральными устоями.

Что стало главным событием новейшей истории?

С начала двадцатого века и по нынешний период этап развития получил название – новейшая история, но этот термин является условным, так как был установлен историками – марксистами. Основное событие этого исторического периода – революция в России, которая произошла в 1917 году. История новейшего периода продолжается до сих пор. За это время в мире произошло очень много других революционных событий, открытий и даже войн, которые способствовали установлению мира на планете.

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