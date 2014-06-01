Как учить живой разговорный английский - 7 Работающих Советов

Современность предоставляет множество возможностей изучения английского языка по самым разным методикам. Но как определить подходящую?

Мы рассмотрим основные рекомендации, которые помогут в подборе простой и эффективной стратегии обучения.

Исходя из наших советов, вы сможете самостоятельно составить план и успешно повышать навыки языкознания.

Подберите наиболее подходящий метод изучения языка.

Одни люди нормально воспринимают чтение текстов, другим требуется наглядное пояснение – видеокурсы. Определите, какие уроки больше подходят для вас, какую подачу вам проще и удобнее воспринимать.

Но при этом не нужно настраиваться только на один метод – компонуйте чтение, просмотр англоязычных видеороликов, аудиозаписей, строя процесс так, чтобы вам было интересно.

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Привлекайте других людей к обучению.

Ребенку будет интересно изучать английский вместе с родителями. Можно общаться простыми фразами с коллегами на работе, что разнообразит трудовые будни и поможет отточить навыки.

Регулярно проводите занятия.

Даже при отсутствии большого количества времени полезным окажется 10 минут чтения новостей, просмотра видео или прослушивания части курса английского языка.

Так вы сможете постоянно поддерживать и улучшать уровень знаний, но также вырабатывать привычку учиться.

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Не зацикливайтесь на определенном сегменте – грамматика, времена и прочее.

Безусловно, важно изучать правописание, произношение, но при этом не нужно постоянно сидеть за учебниками.

Полезнее будет совмещение теории языкознания с просмотром англоязычных фильмов, что позволит улучшить восприятие речи, произношение.

Простой урок английской грамматики для новичков: http://www.bistroenglish.com/razgovornyj-anglijskij-dlya-nachinayushhih-s-nulya-kak-uchit/

Изучайте новые слова.

Записывайте их в блокнот, формируйте предложения. Это могут быть профессиональные термины, необходимые в работе, творчестве.

При чтении текста пытайтесь уловить смысл и тематику, выпишите новые слова, затем перечитайте статью.

Не делайте обучение отягощающим.

Если вам сложно заниматься более получаса, проводите перерывы, в это время повторяйте материал.

Прогуляйтесь, пытаясь формировать предложения и повествования из происходящего на улице. Так вы лучше будете воспринимать уроки, не появится ощущения рутины.

Старайтесь окружить себя английским языком, учите курсы, смотрите фильмы, читайте, говорите, пишите, включайте радио в фоновом режиме.

Это позволит лучше воспринимать речь, диалект, развивать умения и языкознание.

Ориентируйте курс обучения на собственные силы и восприятие, а также регулярно применяйте навыки и учитесь.

Так вы сможете улучшить результаты, создать простую атмосферу для самосовершенствования, усилить эффективность занятий.

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