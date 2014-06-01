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      • Как учить живой разговорный английский - 7 Работающих Советов

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 18:21
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      Современность предоставляет множество возможностей изучения английского языка по самым разным методикам. Но как определить подходящую?

      Мы рассмотрим основные рекомендации, которые помогут в подборе простой и эффективной стратегии обучения.

      Исходя из наших советов, вы сможете самостоятельно составить план и успешно повышать навыки языкознания.

      • Подберите наиболее подходящий метод изучения языка.

      Одни люди нормально воспринимают чтение текстов, другим требуется наглядное пояснение – видеокурсы. Определите, какие уроки больше подходят для вас, какую подачу вам проще и удобнее воспринимать.

      Но при этом не нужно настраиваться только на один метод – компонуйте чтение, просмотр англоязычных видеороликов, аудиозаписей, строя процесс так, чтобы вам было интересно.

      Смотрите увлекательные Видео и Аудио-уроки Английского Бесплатно: http://www.bistroenglish.com/

      • Привлекайте других людей к обучению.

      Ребенку будет интересно изучать английский вместе с родителями. Можно общаться простыми фразами с коллегами на работе, что разнообразит трудовые будни и поможет отточить навыки.

      • Регулярно проводите занятия.

      Даже при отсутствии большого количества времени полезным окажется 10 минут чтения новостей, просмотра видео или прослушивания части курса английского языка.

      Так вы сможете постоянно поддерживать и улучшать уровень знаний, но также вырабатывать привычку учиться.

      Видео+АудиоКурс Английского для Начинающих: http://www.bistroenglish.com/course/

      • Не зацикливайтесь на определенном сегменте – грамматика, времена и прочее.

      Безусловно, важно изучать правописание, произношение, но при этом не нужно постоянно сидеть за учебниками.

      Полезнее будет совмещение теории языкознания с просмотром англоязычных фильмов, что позволит улучшить восприятие речи, произношение.

      Простой урок английской грамматики для новичков: http://www.bistroenglish.com/razgovornyj-anglijskij-dlya-nachinayushhih-s-nulya-kak-uchit/

      • Изучайте новые слова.

      Записывайте их в блокнот, формируйте предложения. Это могут быть профессиональные термины, необходимые в работе, творчестве.

      При чтении текста пытайтесь уловить смысл и тематику, выпишите новые слова, затем перечитайте статью.

      • Не делайте обучение отягощающим.

      Если вам сложно заниматься более получаса, проводите перерывы, в это время повторяйте материал.

      Прогуляйтесь, пытаясь формировать предложения и повествования из происходящего на улице. Так вы лучше будете воспринимать уроки, не появится ощущения рутины.

      • Старайтесь окружить себя английским языком, учите курсы, смотрите фильмы, читайте, говорите, пишите, включайте радио в фоновом режиме.

      Это позволит лучше воспринимать речь, диалект, развивать умения и языкознание.

      Ориентируйте курс обучения на собственные силы и восприятие, а также регулярно применяйте навыки и учитесь.

      Так вы сможете улучшить результаты, создать простую атмосферу для самосовершенствования, усилить эффективность занятий.

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