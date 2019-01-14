Открываем индивидуальное предприятие

Решили узаконить предпринимательскую деятельность, но не знаете как это правильно сделать? Открытие ИП в Воронеже и других отечественных городах – это та процедура, благодаря которой, вы сможете заниматься своим бизнесом на законных основаниях, не опасаясь штрафных санкций.
Открытие индивидуального предприятия — это узаконивание своей предпринимательской деятельности в рамках государства. После регистрации ИП, ваш бизнес будет выплачивать налог с прибыли, также вы будете выплачивать взносы в пенсионный фонд, оплачивать медицинскую страховку и таких моментов, с которыми вам придется столкнуться, немало. Казалось бы, открытие индивидуального предприятия — это одни расходы, так в чем же преимущества?
Оказывается преимущества есть, и они существенные.
Несмотря на то, что открыть индивидуальное предприятие намного проще, чем общество с ограниченной ответственностью, многие бизнесмены доверяют эту работу специализированным компаниям. Впрочем, если решили действовать сами, предлагаем краткую инструкцию.
В среднем рассмотрение вашей заявки займет не более 3 рабочих дней, после чего на указанные вами контактные данные придет ответ.File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.