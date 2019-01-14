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      • Открываем индивидуальное предприятие

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: 14-01-2019, 18:37
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      Решили узаконить предпринимательскую деятельность, но не знаете как это правильно сделать? Открытие ИП в Воронеже и других отечественных городах – это та процедура, благодаря которой, вы сможете заниматься своим бизнесом на законных основаниях, не опасаясь штрафных санкций.

      Преимущества открытия ИП

      Открытие индивидуального предприятия — это узаконивание своей предпринимательской деятельности в рамках государства. После регистрации ИП, ваш бизнес будет выплачивать налог с прибыли, также вы будете выплачивать взносы в пенсионный фонд, оплачивать медицинскую страховку и таких моментов, с которыми вам придется столкнуться, немало. Казалось бы, открытие индивидуального предприятия — это одни расходы, так в чем же преимущества?

      Оказывается преимущества есть, и они существенные.

      • Прежде всего, вы будете работать честно, не прячась.
      • Вы сможете открыть в банке расчётный счёт и получать оплату от клиентов по безналичному расчёту.
      • Вы сможете арендовать коммерческую недвижимость на более приемлемых условиях.
      • Вы сможете использовать эффективные средства рекламы, тем самым привлекая новых клиентов.
      • Вы сможете на более выгодных условиях получать кредиты в банке.
      • Вы сможете нанимать работников и регулировать рабочие отношения с подчинёнными на законных основаниях.

      Как открыть индивидуальное предприятие

      Несмотря на то, что открыть индивидуальное предприятие намного проще, чем общество с ограниченной ответственностью, многие бизнесмены доверяют эту работу специализированным компаниям. Впрочем, если решили действовать сами, предлагаем краткую инструкцию.

      • Выбираем и указываем вид деятельности. Кроме основной деятельности выбираем сопутствующие виды деятельности и прописываем в ОКВЭД.
      • Оформляем заявку Р21001 и заверяем у нотариуса.
      • Оплачиваем пошлину – размер взноса 800 рублей.
      • Выбираем систему налогообложения.
      • Собираем и подаем пакет документов, включая копию паспорта, регистрационную заявку и справку об уплате пошлины.

      В среднем рассмотрение вашей заявки займет не более 3 рабочих дней, после чего на указанные вами контактные данные придет ответ.

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