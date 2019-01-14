Открываем индивидуальное предприятие

Решили узаконить предпринимательскую деятельность, но не знаете как это правильно сделать? Открытие ИП в Воронеже и других отечественных городах – это та процедура, благодаря которой, вы сможете заниматься своим бизнесом на законных основаниях, не опасаясь штрафных санкций.

Преимущества открытия ИП

Открытие индивидуального предприятия — это узаконивание своей предпринимательской деятельности в рамках государства. После регистрации ИП, ваш бизнес будет выплачивать налог с прибыли, также вы будете выплачивать взносы в пенсионный фонд, оплачивать медицинскую страховку и таких моментов, с которыми вам придется столкнуться, немало. Казалось бы, открытие индивидуального предприятия — это одни расходы, так в чем же преимущества?

Оказывается преимущества есть, и они существенные.

Прежде всего, вы будете работать честно, не прячась.

Вы сможете открыть в банке расчётный счёт и получать оплату от клиентов по безналичному расчёту.

Вы сможете арендовать коммерческую недвижимость на более приемлемых условиях.

Вы сможете использовать эффективные средства рекламы, тем самым привлекая новых клиентов.

Вы сможете на более выгодных условиях получать кредиты в банке.

Вы сможете нанимать работников и регулировать рабочие отношения с подчинёнными на законных основаниях.

Как открыть индивидуальное предприятие

Несмотря на то, что открыть индивидуальное предприятие намного проще, чем общество с ограниченной ответственностью, многие бизнесмены доверяют эту работу специализированным компаниям. Впрочем, если решили действовать сами, предлагаем краткую инструкцию.

Выбираем и указываем вид деятельности. Кроме основной деятельности выбираем сопутствующие виды деятельности и прописываем в ОКВЭД.

Оформляем заявку Р21001 и заверяем у нотариуса.

Оплачиваем пошлину – размер взноса 800 рублей.

Выбираем систему налогообложения.

Собираем и подаем пакет документов, включая копию паспорта, регистрационную заявку и справку об уплате пошлины.

В среднем рассмотрение вашей заявки займет не более 3 рабочих дней, после чего на указанные вами контактные данные придет ответ.

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