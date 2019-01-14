polotsk-portal

 новостной-развлекательный портал
  • » » Где заказать виртуальную инфраструктуру

      • Где заказать виртуальную инфраструктуру

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: 14-01-2019, 10:05
      (голосов: 0)

      Для стабильной работы некоторых ресурсов нахватает стандартных решений обустройства серверов и для этого приходится создавать собственные дата-центры, что не всегда экономически целесообразно. Быстро решить данную проблему поможет аренда виртуальной инфраструктуры, существенно расширив свои возможности.

       

      Арендуя виртуальные сервера на https://www.it-grad.by/services/iaas/iaas-vmware-virtual-infrastructure/ каждый заказчик получает доступ к индивидуальной панели для проведение полной настройки и управления серверами. Функционал позволяет выполнить все задачи. Использование платформы VMware поможет поставить распространённые и удобные для клиента ОС. Компания «It-Grad» предлагает оплату аренды по принципу фактического потребления ресурсов и оплаты только выделенных фиксированных ресурсов с гарантией резервирования выделенных мощностей.

       
      1. Выбрав «It-Grad» заказчик получает следующие преимущества:
      1. Существенное сокращение капитальных затрат.
      2. Оперативная настройка и управление независимо от направления бизнеса.
      3. Наличие режима тестирования проекта для выявления ошибок и явных недостатков перед официальным запуском.
      4. Высокие показатели отказоустойчивости и непрерывности работы.
      5. Возможность сбора машины под конкретные или желаемые параметры.
      6. Наличие традиционных моделей.
      7. Использование известного и проверенного оборудования для серверов.
      8. Наличие демо доступа на две недели без оплаты.

      Получить дополнительную информацию о требованиях сотрудничества, изучить графики таблицы и примеры, которые помогут ознакомится с эффективностью услуг можно на www.it-grad.by выбрав интересующий раздел. Также можно оставить онлайн-заявку с сайта, и специалист поможет подобрать решение под параметры заказчика или проконсультирует по возникшим вопросам.

       

      При подборе компании для аренды виртуально инфраструктуры стоит самостоятельно проанализировать перспективу длительного сотрудничества и качества поддержки. Отзывы от клиентов на различных форумах помогут выявить все практические преимущества.

        File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.

      Загрузка...
      Загрузка...
    Погода в Полоцке

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Карта сайта
  • Обратная связь