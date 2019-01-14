Где заказать виртуальную инфраструктуру

Для стабильной работы некоторых ресурсов нахватает стандартных решений обустройства серверов и для этого приходится создавать собственные дата-центры, что не всегда экономически целесообразно. Быстро решить данную проблему поможет аренда виртуальной инфраструктуры, существенно расширив свои возможности.

Арендуя виртуальные сервера на https://www.it-grad.by/services/iaas/iaas-vmware-virtual-infrastructure/ каждый заказчик получает доступ к индивидуальной панели для проведение полной настройки и управления серверами. Функционал позволяет выполнить все задачи. Использование платформы VMware поможет поставить распространённые и удобные для клиента ОС. Компания «It-Grad» предлагает оплату аренды по принципу фактического потребления ресурсов и оплаты только выделенных фиксированных ресурсов с гарантией резервирования выделенных мощностей.

Выбрав «It-Grad» заказчик получает следующие преимущества:

Существенное сокращение капитальных затрат. Оперативная настройка и управление независимо от направления бизнеса. Наличие режима тестирования проекта для выявления ошибок и явных недостатков перед официальным запуском. Высокие показатели отказоустойчивости и непрерывности работы. Возможность сбора машины под конкретные или желаемые параметры. Наличие традиционных моделей. Использование известного и проверенного оборудования для серверов. Наличие демо доступа на две недели без оплаты.

Получить дополнительную информацию о требованиях сотрудничества, изучить графики таблицы и примеры, которые помогут ознакомится с эффективностью услуг можно на www.it-grad.by выбрав интересующий раздел. Также можно оставить онлайн-заявку с сайта, и специалист поможет подобрать решение под параметры заказчика или проконсультирует по возникшим вопросам.

При подборе компании для аренды виртуально инфраструктуры стоит самостоятельно проанализировать перспективу длительного сотрудничества и качества поддержки. Отзывы от клиентов на различных форумах помогут выявить все практические преимущества.

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