ТОП-5 классных подарков на Новый год и Рождество

В канун Нового года и Рождества у большинства добропорядочных граждан появляется одинаковая «головная боль» - что же подарить своим любимым, близким и родным?

Конечно, можно ограничиться стандартным подарочным набором, но ведь многим хочется порадовать окружающих чем-нибудь особенным.

Сейчас мы подскажем вам несколько отличных и оригинальных вариантов!

Туристическая поездка

Ничто не мешает вам отправиться в новогодние каникулы в незабываемый зимний вояж.

Причем, это может быть как поездка по живописным уголкам России, так и путешествие за границу. Выберите маршрут, забронируйте место в гостинице и отправляйтесь в прекрасные места отдыха.

Только не забудьте поинтересоваться заранее о предпочтениях ваших близких.

Ваучер в баню или в SPA-салон

У кого же новогоднее настроение не ассоциируется с известным фильмом?!

Так последуйте же примеру героев, только с учетом современных трендов. Тем более, традиция посещать в конце года заведения с березовыми вениками никуда не пропала!

Напомните своим друзьям и знакомым об этом, торжественно вручив им ваучер на посещение бани или SPA. И, наверняка, они будут вам очень благодарны!

Онлайн видео курс изучения английского

В современном мире, когда появляется возможность посещать другие страны и беспрепятственно общаться с людьми в любых уголках земного шара, знания основных языков общения становятся, как никогда актуальными.

Именно таким языком является английский!

Подарите своим близким курс обучения с неограниченным сроком действия!

Видео+АудиоКурс Английского для Начинающих: http://www.bistroenglish.com/course/

Откройте им новые захватывающие перспективы!

Сертификат на сеансы массажа

Если же посещение парилки для некоторых ваших родственников - шаг достаточно кардинальный, то и в такой ситуации есть выход - замените поход в баню на расслабляющий приятный массаж в одном из салонов.

Такая процедура уж точно будет им по душе. Красиво оформленный сертификат создаст праздничное настроение, а торжественное его вручение привнесет оригинальность в новогодние поздравления!

Полет на воздушном шаре или прыжок с парашютом

Венчают наш топ подарков развлечения для любителей «погорячее».

Тем, кто хочет в полной мере почувствовать новогодний адреналин, предложите экстремальные удовольствия – полет на воздушном шаре или прыжок из самолета с парашютом.

Такие подарки уж точно станут незабываемыми!

Но главное все же не в этом. А в том, какой бы подарок вы не выбрали, важно, чтобы он был подарен от чистого сердца, искреннее и с открытой душой.

И тогда удовольствие от него получит не только тот, кому он предназначен, но и вы сами.

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