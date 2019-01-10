ТОП-5 классных подарков на Новый год и Рождество

В канун Нового года и Рождества у большинства добропорядочных граждан появляется одинаковая «головная боль» - что же подарить своим любимым, близким и родным?
Конечно, можно ограничиться стандартным подарочным набором, но ведь многим хочется порадовать окружающих чем-нибудь особенным.
Сейчас мы подскажем вам несколько отличных и оригинальных вариантов!
Туристическая поездка
Ничто не мешает вам отправиться в новогодние каникулы в незабываемый зимний вояж.
Причем, это может быть как поездка по живописным уголкам России, так и путешествие за границу. Выберите маршрут, забронируйте место в гостинице и отправляйтесь в прекрасные места отдыха.
Только не забудьте поинтересоваться заранее о предпочтениях ваших близких.
Ваучер в баню или в SPA-салон
У кого же новогоднее настроение не ассоциируется с известным фильмом?!
Так последуйте же примеру героев, только с учетом современных трендов. Тем более, традиция посещать в конце года заведения с березовыми вениками никуда не пропала!
Напомните своим друзьям и знакомым об этом, торжественно вручив им ваучер на посещение бани или SPA. И, наверняка, они будут вам очень благодарны!
Онлайн видео курс изучения английского
В современном мире, когда появляется возможность посещать другие страны и беспрепятственно общаться с людьми в любых уголках земного шара, знания основных языков общения становятся, как никогда актуальными.
Именно таким языком является английский!
Подарите своим близким курс обучения с неограниченным сроком действия!
Видео+АудиоКурс Английского для Начинающих: http://www.bistroenglish.com/course/
Откройте им новые захватывающие перспективы!
Сертификат на сеансы массажа
Если же посещение парилки для некоторых ваших родственников - шаг достаточно кардинальный, то и в такой ситуации есть выход - замените поход в баню на расслабляющий приятный массаж в одном из салонов.
Такая процедура уж точно будет им по душе. Красиво оформленный сертификат создаст праздничное настроение, а торжественное его вручение привнесет оригинальность в новогодние поздравления!
Полет на воздушном шаре или прыжок с парашютом
Венчают наш топ подарков развлечения для любителей «погорячее».
Тем, кто хочет в полной мере почувствовать новогодний адреналин, предложите экстремальные удовольствия – полет на воздушном шаре или прыжок из самолета с парашютом.
Такие подарки уж точно станут незабываемыми!
Но главное все же не в этом. А в том, какой бы подарок вы не выбрали, важно, чтобы он был подарен от чистого сердца, искреннее и с открытой душой.
И тогда удовольствие от него получит не только тот, кому он предназначен, но и вы сами.File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.