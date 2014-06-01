Обращаемся в выгодный автоломбард

Сегодня на просторах интернета существует множество сайтов и разнообразных форумов, на страницах которых люди активно общаются друг с другом на разные темы. Тематика, связанная с предоставлением услуг, является весьма популярной и востребованной. Например, многих людей сегодня интересует автоломбард с правом вождения. И это возможно с компанией «AST Кредит», которая предлагает очень удобные условия.

Автоломбард: кому это интересно

Такой вариант привлекает людей, у которых кратковременные финансовые трудности. Если вам срочно требуется определённая сумма денег, но вы не можете воспользоваться кредитными предложениями от банков, автоломбард вам поможет. Банки намного дольше рассматривают заявки, более того, в этом случае нет гарантии, что ответ будет положительным.

В жизни бывают такие ситуации, когда необходимо найти крупную денежную сумму, например, чтобы быстро отдать долг. При этом до зарплаты достаточно далеко. Времени нет, а оплачивать счета надо «завтра». Вы обращаетесь в банк, но эффекта нет, так как документы вам придётся собирать в течение целой недели. Затем до вас доведут информацию о том, что комиссия банка будет рассматривать заявку в течение 5-6-ти дней. Вам также предупредят, что могут не одобрить кредит.

С помощью автоломбарда проблема отлично решается. Машина моложе семи лет используется как залог, чтобы получить нужные деньги. Уже многие поняли как это выгодно и знают, что автоломбард, что функционирует весьма успешно. Все автостоянки с залоговыми автомобилями всегда заполнены.

Преимущества сотрудничества

К преимуществам автоломбарда можно отнести:

быстрый осмотр машины;

оперативное оформление документации;

быстрое получение нужных средств.

Если вы думаете, что технику будут долго проверять, то ошибаетесь. Получить заключение о цене машины можно в течение четверти часа. Документы будут подписаны за несколько минут.

Быстро готовятся документы, менеджер по работе с клиентами всё расскажет. Клиент изучает все пункты, оставляет подпись на документах. Затем переходит в кассу, где получает необходимую денежную сумму в наличных. Такой принцип является очень удобным и выгодным.

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