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      • Как выбрать хоспис?

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Вчера, 14:47
      (голосов: 0)

      Пожилые люди рано или поздно не могут о себе позаботиться. Родственники по различным причинам, например, из – за работы или проживания в другом городе не могут на постоянной основе заботиться о пожилых. Хоспис в Самаре - это место, где за стариками будут ухаживать профессионалы и они будут в безопасности. Хоспис «Оберег» сделает все возможное для того, чтобы пожилые не чувствовали себя одиноко и тоскливо. Каждому постояльцу предоставляются комфортные условия проживания, многоразовое питание и постоянный медицинский контроль. Более подробную информацию о хосписе можно узнать на сайте http://domprestarelyh-samara.ru.

      Достоинства хосписа «Оберег»

      Для оформления в хоспис не нужно собирать большое количество документов, отстаивать очередь и платить огромные деньги. Доступные места есть всегда и для всех! При желании разместить пожилого человека в хосписе можно только на определённый период. Хоспис также предоставляет дополнительные услуги, например, помощь в сборе документов или перевозка больных. Часто проводятся различные акции и скидки. На сайте есть множество отзывов от других клиентов, которые остались довольны и выражают свою благодарность.

      Почему хоспис – это хорошо?

      Многие люди переживают, когда отдают своих близких в хоспис. Но, расстраиваться совсем не стоит, Вы их ни в коем случае не бросаете! Зачастую пожилые чувствуют себя в хосписе намного лучше, чем дома, где по различным причинам не могут уделять внимание в полной мере. За ними постоянно присматривают, вкусно кормят, рядом такие же пожилые люди, с которыми можно пообщаться, а также множество различных активностей в течение дня. При этом, если часто навешать родственника, то он и вовсе будет чувствовать себя как дома!

      Подарите своим пожилым родственникам возможность получать квалифицированную помощь, уход и заботу ежедневно. Обратитесь в хоспис «Оберег»!

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