Выбираем канализацию

Предстоит подключение загородного дома к канализации и не знаете, какой комплект оборудования для этого подобрать? Предлагаем простые рекомендации по выбору вариантов из того, что представлено в продаже.

Рекомендации по выбору автономной канализации

Обращаем внимание на бренд, так как, чем известнее производители канализаций, тем лучше. Дело в том, что известные бренды, как правило, заботятся о своей репутации, а потому стараются обеспечить высокий уровень качества продукции.

Учитываем количество человек в доме, так как от этого зависит объем стоков. Согласно универсальному правилу, на каждого человека приходится примерно 200 литров отходов, то есть, на обычную семью из трех человек потребуется септик, способный переработать 600 литров в сутки.

Определяемся с сезонностью проживания. Этот параметр влияет не только на выбор септика, но и на особенности его установки, и на особенности его эксплуатации.

Выясняем уровень грунтовых вод. Например, для местности с высоким уровнем грунтовых вод выбираются энергозависимые септики с принудительной откачкой очищенной воды. Если уровень воды низкий, можно ограничиться обычным септиком, так как выброс очищенной воды не принесёт вреда экологии.

Что нужно учесть, устраивая и эксплуатируя автономную канализацию

Как вы наверно заметили, мы рассмотрели преимущества покупки септика – станции биологической очистки. Независимо от того, какой вариант станции вы выберете, нужно понимать, что придется позаботиться о сбросе технической воды. Очищенная непригодная к употреблению вода должна куда-то деваться, так как септик не безразмерный. Как вариант, можно рассмотреть устройство дренажного колодца или устройство аэрационных полей.

Внутри биосептика проживают специальные бактерии, жизнедеятельность которых протекает при определённых температурах. Поэтому в регионах с суровыми зимами септик придется утеплить, иначе бактерии отомрут и твердые включения не будут перерабатываться. Еще один момент, в канализацию нельзя будет сливать агрессивные моющие средства, так как они уничтожат бактерии.

Загрузка...

Загрузка...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

File engine/modules/modules_jmgallery.php not found.