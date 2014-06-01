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      • МетроПласт Инжиниринг: изделия из пластика

      Мы в Гугл+ Раздел: Разное Дата публикации: Сегодня, 08:30
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      МетроПласт Инжиниринг, это завод по производству изделий из пластика методом литья под давлением. Он осуществляет полный цикл от разработки форм до массового выпуска изделий из различных конструкционных полимеров, в том числе, углепластика; полибутилентерефталата; полиамида; термоэластопласта; поликарбоната (ПК) и других. Все подробности на корпоративном сайте предприятия, на который можно попасть, кликнув по ссылке. Обращайтесь.

      Литье под давлением из пластмасс

      Изготовление пластмассовых изделий под воздействием давления заключается в впрыске полимерного расплава в специальную литьевую матрицу, которая затем охлаждается и смесь приобретает заданную форму. Производственный цикл достаточно короткий и требует минимального вмешательства человека. Всё делает автомат по заложенной программе. Конечная продукция может быть любой.

      Основными достоинствами литья под давлением считаются:

      - высокая производительность труда

      - изготовление изделий с произвольной геометрией

      - минимальная необходимость или полное отсутствие дополнительной обработки конечной продукции.

      Это универсальная технология, которая предполагает возможность переработки различных видов пластика. Есть полимеры, которые по своим механическим и физико-техническим характеристикам превосходят металлы, включая нержавеющую сталь. В практической плоскости это означает, что предприятие «МетроПласт Инжиниринг» способно обеспечить выпуск продукции любого предназначения, с любыми свойствами, для всех отраслей экономики и сельского хозяйства: от одноразовой посуды до сложных шестерней.

      Литье под давлением предполагает наличие специальных форм, предоставляемых заказчиком либо разрабатываемых специалистами завода для каждого изделия в отдельности. Производственные процессы выполняются по самым современным технологиям, что обеспечивает получение продукции безупречного качества точных размеров, формой и эксплуатационных характеристик. Вы можете заказать партию любого объема, начиная от мелкой серии. С учетом затрат на создание формы выгоднее производить большие объемы.

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