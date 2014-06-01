МетроПласт Инжиниринг: изделия из пластика

МетроПласт Инжиниринг, это завод по производству изделий из пластика методом литья под давлением. Он осуществляет полный цикл от разработки форм до массового выпуска изделий из различных конструкционных полимеров, в том числе, углепластика; полибутилентерефталата; полиамида; термоэластопласта; поликарбоната (ПК) и других. Все подробности на корпоративном сайте предприятия, на который можно попасть, кликнув по ссылке. Обращайтесь.

Литье под давлением из пластмасс

Изготовление пластмассовых изделий под воздействием давления заключается в впрыске полимерного расплава в специальную литьевую матрицу, которая затем охлаждается и смесь приобретает заданную форму. Производственный цикл достаточно короткий и требует минимального вмешательства человека. Всё делает автомат по заложенной программе. Конечная продукция может быть любой.

Основными достоинствами литья под давлением считаются:

- высокая производительность труда

- изготовление изделий с произвольной геометрией

- минимальная необходимость или полное отсутствие дополнительной обработки конечной продукции.

Это универсальная технология, которая предполагает возможность переработки различных видов пластика. Есть полимеры, которые по своим механическим и физико-техническим характеристикам превосходят металлы, включая нержавеющую сталь. В практической плоскости это означает, что предприятие «МетроПласт Инжиниринг» способно обеспечить выпуск продукции любого предназначения, с любыми свойствами, для всех отраслей экономики и сельского хозяйства: от одноразовой посуды до сложных шестерней.

Литье под давлением предполагает наличие специальных форм, предоставляемых заказчиком либо разрабатываемых специалистами завода для каждого изделия в отдельности. Производственные процессы выполняются по самым современным технологиям, что обеспечивает получение продукции безупречного качества точных размеров, формой и эксплуатационных характеристик. Вы можете заказать партию любого объема, начиная от мелкой серии. С учетом затрат на создание формы выгоднее производить большие объемы.

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