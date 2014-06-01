Как правильно перевезти диван?

Если в ближайшее время собираетесь совершать грандиозную покупку, тогда вам точно будет полезна информация от https://perper.ru/index.php?page=perevozka-divanov", ведь далеко ни у всех есть возможность доставить крупную обновку домой в целости и сохранности.

Перевозки диванов, услуги грузчиков

Компания «Перевозки переноски» осуществляет различные услуги, связанные с грузоперевозками. Столкнувшись с необходимостью перевезти диван нужно соблюдать некоторые правила транспортировки, чтобы не испортить его .

Именно поэтому тщательно продумываются все нюансы этого не легкого дела:

как разобрать;

чем упаковать;

как бережно погрузить в авто и перевезти;

аккуратно занести;

установить на новом месте.

Переезд в новую квартиру или покупка нового дивана – дело всегда хлопотное. Когда уже обрисован план действий, обязательно нужно уточнить вес дивана, чтобы определиться с количеством грузчиков.

С менеджером компании оговариваются все важные детали: рассчитывается тоннажность машины, указывается удобное время перевозки, выбирается подходящий способ оплаты.

Если потребуется перевезти ни один диван, то и эта задача для работников компании по плечу. В автопарке компании к вашим услугам предстанут и бортовые машины, и фургоны, рассчитанные на разные габариты груза. Единственное, что потребуется от вас – это оформить заказ и получить все услуги в комплексе, не тратя напрасно свое время.

Гарантированная сохранность груза

Дружная команда профессионалов транспортной компании «Перевозки переноски», выполнит для вас все эти работы быстро, качественно и не дорого. А дополнительным бонусом будет экономия денег и времени, ведь специалисты смогут рассчитать самый экономичный и выгодный маршрут доставки.

Доверяйте перевозку ценных вещей только профессионалам и не тратьте впустую силы и нервы!

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