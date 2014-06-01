Оформляем расписку займа

В наше время в сфере кредитования работает весьма большое количество частных организаций, которые выдают своим клиентам кредиты на определенных условиях. К сожалению, далеко не все такие организации и вправду работают в этой сфере, большинство все же оказываются мошенниками. Для того чтобы не попасть в сложную ситуацию, при оформлении частного займа необходимо поспросить кредитора предоставить расписку займа, которая будет гарантировать законность и честность в проведении процедуры кредитования. Для того чтобы все прошло гладко, необходимо знать некоторые нюансы и правила составления этого документа. А для этого следует изучить нотариальные услуги и тарифы и проконсультироваться у него.

Что необходимо для подтверждения законности подписанного документа: нотариус или же все-таки свидетели?

Расписка займа является официальным документом, который гарантирует заемщику возврат его денег в установленный срок, а заемщику – соблюдение всех его законных прав. Для того чтобы эта расписка стала официальной, необходимы подписи обеих сторон в двух экземплярах документа (один предоставляется кредитору, другой - заемщику).

Несмотря на то, что процедура нотариальной заверки документа не является обязательной, сделать ее все же стоит. Это будет означать, что договор официально зарегистрирован, и нарушить его не имеет право ни одна из сторон. Конечно, такая процедура не будет бесплатной, однако она даст гарантию на то, что потенциальный заемщик не окажется в долговой яме по вине мошенника.

Для того чтобы при судебном разбирательстве были веские доказательства законности документа, во время подписания договора должны присутствовать свидетели, как правило, их должно быть 2. Они могут быть как оба со стороны заемщика, так и со стороны заемщика и кредитора. Каждая из сторон имеет право предоставить своих свидетелей, если в этом есть необходимость.

Что обязательно должно быть указано в расписке займа?

Так как подобный документ является официальным, во время его заполнения необходимо указать некоторые обязательные данные. К ним относятся: паспортные данные, ФИО обеих сторон, данные о свидетелях (ФИО и паспортные данные). Также в договоре необходимо обговорить все условия кредитования, самыми важными из которых являются процентная ставка, срок кредитования и выдаваемая сумма. Все остальные критерии могут указываться по желанию кредитора или заемщика при обоюдном согласии сторон. Документ подтверждается официальными росписями и печатями. С этого момента он начинает свое действие.

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